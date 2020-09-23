北埔老街是全國熱門景區之一，今年受到新冠肺炎疫情影響，商家生意跌入谷底，在疫情趨緩後，北埔鄉長莊明增月前推出「鄧南光智慧停車場」停車第1小時免費優惠措施，期吸引遊客造訪北埔，但讓自闢停車場業者抱怨「與民爭利！」

以往，自行開車到北埔老街的遊客，多在老街週邊自闢停車場，花50到100元計次不計時停車，還經常找不到停車位。莊明增說，鄉公所開闢這處公有停車場後，地方就出現「這種聲音！」

莊明增指出，鄧南光影像紀念館委外經營不下去，為避免變成蚊子館，經與地主協調，由公所每年花100多萬元承租建物和土地，看中的就是館邊這處佔地約2100坪的用地可以停車。

鄉公所去年底在鄧南光影像紀念館成立遊客服務中心，同時啟用可停200部汽車的「鄧南光智慧停車場」，停車費1時20元，可用現金或行動支付付款，大為紓解北埔老街假日停車一位難求的問題。

莊明增說，今年上半年新冠肺炎疫情期間，北埔老街商家生意普遍都不好，在疫情趨緩後，政府為振興國內經濟，陸續推出三倍券、農遊券，公所在上月推出鄧南光智慧停車場停車第1小時免費，用意是希望吸引觀光人潮，提振北埔老街商家的生意。

莊明增指出，公有停車場的停車優惠措施是持續到年底，這1個月來，北埔老街遊客與往年比較，並未見大幅增長，但開車遊客可依需要及便利性，選擇公有或是私有停車場來停車。

(中時 )