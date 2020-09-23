股份轉換 格威傳媒10月22停買30日下市 14:592020/09/23 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所23日指出，格威傳媒（8497）因將與台北博報堂投資公司進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自10月22日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為10月26日至30日，並於10月30日起終止上市。 (工商 ) #格威傳媒 #證交所 #股份轉換 #有價證券 #終止上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 螞蟻集團求24日通過港交所聆訊 10月下旬A＋H兩地上市 10:522020/09/23 財經 外媒爆料iPhone 12系列10／13發表 16日開放預購 10:032020/09/23 科技 日媒直呼台灣 陸外交部糾正 04:102020/09/23 政治要聞 華新再實施庫藏股超前達陣 今日開高下跌 10:152020/09/23 財經 華新 庫藏股計畫超前達陣 04:102020/09/23 證券．權證 蔡煌瑯涉洩密 藍籲停職受調查 04:102020/09/23 政治要聞 109年債券市場發行量挑戰3兆元 成長幅度居首位 10:522020/09/23 財經 女居檢5天輕生 採檢排除新冠 04:102020/09/23 生活新聞 中通快遞、再鼎醫藥 月底登港股 04:102020/09/23 全球財經 熱門股－泰金寶 價量齊揚漲不停 04:102020/09/23 證券．權證 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 華為手機復活？美半導體2大咖能出貨 稱樂意採用高通晶片 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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