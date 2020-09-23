證交所23日指出，格威傳媒（8497）因將與台北博報堂投資公司進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自10月22日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為10月26日至30日，並於10月30日起終止上市。

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