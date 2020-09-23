尖石鄉從前山到後山青蛙石、司馬庫斯及李棟山等景點，假日都吸引不少遊客造訪，鄉長曾國大希望在嘉樂村開闢「嘉新河濱休閒運動公園」，希望縣府協助用地取得及爭取相關經費，讓該處成為尖石鄉一大觀光亮點。

縣長楊文科表示，鄉公所要盡快提出運動公園的完整計畫，縣府會協助用地申請，依照財力補助辦法，尖石鄉為第三級補助，未來勘測等前期作業費用，縣府會補助70％，相關經費也會請原民處協助向原民會爭取。

曾國大表示，嘉新河濱休閒運動公園計畫用地5.1公頃，位在嘉樂村尖石國小對面，是尖石鄉唯一能夠整合一塊完整的土地，6筆土地中有5筆為國有財產局所有，1筆為原民會所有的國有原住民保留地，有部分則屬未登記土地。

鄉公所目前初步規畫嘉新河濱休閒運動公園有遊憩公園、休閒步道、棒壘球場、河岸步道、停車場等，初估用地勘測費、水保、鑽探、興辦事業、技師簽證及複丈等初期興辦費用約需1500萬元。

曾國大希望縣府協助取得處土地，以便規畫成河濱休閒運動公園，同時鄉公所自有財源拮据，初期興辦經費1500萬元，也希望縣府給予補助，讓該處成為鄉民休憩場所，也能成為尖石鄉一大觀光亮點。

(中時 )