國民黨主席江啟臣上午領軍，送交反瘦肉精豬肉及公投綁大選2項公投第1階段連署書到中選會。行政院表示，公投是人民權利，政府也尊重國民黨的提案權。

行政院發言人丁怡銘說，公民投票是人民權利，政府也尊重國民黨提案的權利。但政院還是要強調，台灣的產品要更有競爭力，就要依照各項國際標準來進入自由貿易體系，不然外銷產業就是一直綁一隻手在跟外國人競爭。

他說，包括日韓和CPTPP的主要國家皆已開放，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時能夠跟他國產品競爭。

丁怡銘也表示，從美國豬進口台灣三十年來的資料來看，市佔率都只有1％，可見台灣豬有絕對競爭力。這幾年在政府與民間的努力下，口蹄疫順利拔針，又守住中國非洲豬瘟的入侵，台灣優質豬肉已經可以出口，如今在台灣市佔率也坐穩九成。因此大部分豬農都不怕進口豬肉，只要政府推動清楚標示，讓民眾可以容易辨識，美豬本來對產業就未造成衝擊，未來更不會有影響。政府也會持續和各界溝通，爭取民眾的支持。

(中時 )