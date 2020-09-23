北市內湖非法老人養護所22日發生火災，造成3死慘劇，藍綠議員炮轟柯市府螺絲鬆了，台北市長柯文哲23日下午赴議會向台北問政監督連線及無黨籍議員說明此次議會會期政策性預算、優先議法案時，被媒體堵訪時僅說「鬆是不會鬆啦，該處理就要處理！」

國民黨北市議會黨團下午舉行「螺絲鬆了、市政散了」記者會，痛批柯市府對未立案養護機構管控失能，要求檢討，柯說「鬆是不會鬆啦！」。對於是否全面清查未立案安養中心，柯說，該處理就處理，但他中午才跑來議會，都還沒時間看清查的結果。

(中時 )