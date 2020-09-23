非法養護所釀3死挨轟螺絲鬆 柯P：鬆是不會鬆啦 15:112020/09/23 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲23日下午赴議會向台北問政監督連線及無黨籍議員說明此次議會會期政策性預算、優先議法案時，被媒體堵訪時僅說「鬆是不會鬆啦，該處理就要處理！」（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖非法老人養護所22日發生火災，造成3死慘劇，藍綠議員炮轟柯市府螺絲鬆了，台北市長柯文哲23日下午赴議會向台北問政監督連線及無黨籍議員說明此次議會會期政策性預算、優先議法案時，被媒體堵訪時僅說「鬆是不會鬆啦，該處理就要處理！」 國民黨北市議會黨團下午舉行「螺絲鬆了、市政散了」記者會，痛批柯市府對未立案養護機構管控失能，要求檢討，柯說「鬆是不會鬆啦！」。對於是否全面清查未立案安養中心，柯說，該處理就處理，但他中午才跑來議會，都還沒時間看清查的結果。 (中時 ) #處理 #議會 #螺絲鬆 #議員 #立案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5個技巧讓咖啡更好喝 烘焙師：水質才是關鍵 00:122020/09/23 生活 別遺忘你的動滋券！盤點迪卡儂10大網激推 500元以下熱銷品 14:322020/09/23 娛樂 內湖無照養護所火警釀2死1傷 女負責人觸犯「2罪」GG了 22:202020/09/22 社會 內湖無照養護所無情惡火 傷重老翁凌晨不治已釀3死 08:502020/09/23 社會 內湖養護所3老翁喪火窟 無良負責人辯「老人縱火」遭戳破 13:382020/09/23 社會 內湖養護所火警增1死 檢察官將前往醫院相驗 09:142020/09/23 社會 正妹叫外送竟被肉搜 外送小哥傳訊：我剛為妳「鬆」餐的 14:542020/09/22 生活 吃飯BAR 33折 姓名有「這3字」者可抽萬元住宿金 15:152020/09/22 旅遊 內湖私人養護所火災釀2死 負責人「抱嬰落跑」 慘被警攔下 19:332020/09/22 社會 無照營業 黃珊珊怒天理難容 04:102020/09/23 社會新聞 政治熱門新聞 頭條揭密》史達林破壞毛澤東攻台計劃 學者：武統成難解死結 - 政治 游淑慧警告：台灣人再做這「3件」事 大陸真的會打過來 - 政治 共軍在領空耀武揚威？吳斯懷糾正總統府說錯了 - 政治 王婉諭召委投民進黨 網怒：就說小綠沒抓乾淨啊 - 政治 立院新會期朝野攻防誰贏面大？召委完整名單一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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