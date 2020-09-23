美豬進口爭議持續延燒，今（23）日立法院委員會召委選舉，衛環委員會成新會期指標，而關鍵一票的時力立委王婉諭投給了民進黨，引發國民黨總召林為洲不滿，批說「側翼當習慣了？」網友也說「小綠不靠大綠滋養，還有存活機會嗎？」

本屆立院衛環委員會共15席，國民黨5席、民進黨9席、時力1席，國民黨推蔣萬安，民進黨推陳瑩、洪申翰，若時力支持綠營，藍綠為5比10，綠營將有機會藉由抽籤3搶2，拿下2席召委。

王婉諭最後選擇投給洪申翰，林為洲砲轟，時力之前為美豬開公聽會、記者會，罵衛福部長陳時中，結果還是投民進黨，「是在裝肖維、騙選票嗎？當綠營側翼改不過來了嗎？」

網友也說，「時代該清黨了」「完蛋，王委員也是小綠」「抓到了小綠，到時候被踢出時力」「她投洪，洪卻禮讓了召委。廢票一張」「就說小綠沒抓乾淨啊，他X的」，但也有人認為洪申翰不錯，之前很多環保議題都有發聲，記者會也常看到他，做了對得起自己的選擇就好了。

對此，王婉諭表示，幾次合作下來，認為兩人很多目標兩人都一致，希望能給下一代更好的成長環境，至於美豬爭議，相信洪申翰不會背棄民間的聲音，會為台灣人民做好最嚴格的把關。

最後結果出爐，蔣萬安、陳瑩、洪申翰同為5票，因此進行抽籤，由蔣萬安、陳瑩抽中，確定成為下屆召委。

(中時新聞網)