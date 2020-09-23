宏佳騰（1599）今（28）日舉辦Ai-3 Comfort系列新車上市發布會，宣布推出首款專為女性打造的PBGN（Powered by Gogoro Network）智慧車款Ai-3，以貼心設計、滿足小資日常用車需求與親民售價，搭載升級的獨家CROXERA智慧儀表系統，積極搶攻女性市場。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，宏佳騰從燃油機車跨足到電動機車，所著眼的不單是電車市場，更重要的是科技整合以及商務應用。一直以來宏佳騰都希望在產品上做出差異化及價值力，這也讓宏佳騰在智慧電車上透過富有設計感的外型、實用性、科技化的功能性（CROXERA智慧儀表），在PBGN陣營中脫穎而出，至今已銷售破萬輛，穩居銷售亞軍的重要關鍵。

執行長林東閔表示，宏佳騰聽見了女性車主的心聲「為什麼機車設計不能更貼心呢？」為了解決長期以來女性車主在騎車時遇到的困擾，有了Ai-3的誕生；希望這款產品能夠讓女性車主的騎乘生活更有安全感、也更開心。

在政府對電動機車補助明年將會縮水的預期下，可望帶動今年下半年有需求的消費者再掀一波購車潮，同步帶動宏佳騰營收。Ai-3 Comfort系列共推出泡泡藍、牛奶白等四款清新配色，定價分別為Ai-3 Comfort+ 84,980元；Ai-3 Comfort 79,980元。

(時報資訊)