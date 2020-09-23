電腦品牌廠華碩(2357)全球副總裁林宗樑今表示，新手機ZenFone 7系列在台灣Android高階市占「坐二望一」，將推出促銷活動刺激買氣，看好近期將登上高階手機市場龍頭。上一代的ZenFone 6系列1年來在台銷售約10萬台，今年ZenFone 7系列自9月1日在台開賣以來，銷售熱度也不亞於去年ZenFone 6系列同期的銷售熱況。今年ZenFone 7系列的銷售熱點在於配備翻轉式三鏡頭相機。預估10月底ZenFone 7系列在台銷售可達2.5萬台銷售目標。

華碩支援5G全頻段的智慧型手機ZenFone 7、ZenFone 7 Pro配備翻轉式三鏡頭相機、6.67吋AMOLED滿版螢幕與5000 mAh大電量電池。華碩將從10月1日至31日推出優惠購機方案，並預計10月中起舉辦共30堂用戶課程，邀請專業講師分享拍照等技巧。

林宗樑指出，華碩目前在採用高通S865處理器的Android高階旗艦機市占雖然是第2名，但價格較高的ZenFone 7 Pro占新機銷售比重約60%，對華碩是很大鼓勵，看好未來ZenFone 7系列將帶動換機潮。ZenFone 7系列空機價格約2萬元台幣，較上一代的ASP為高出約3成。林宗樑將ZenFone 7系列比喻為高階手機中的LEXUS。

上一代ZenFone 6系列目前已經沒有庫存，林宗樑表示，ZenFone 7是拿後鏡頭當前鏡頭用，所以可以號稱是全球最好的前鏡頭手機。他也認為，使用者在習慣了5G手機的速度感後，就會回不去了，看好這波的5G換機潮。林宗樑也強調ZenFone 7翻轉式三鏡頭相機，為使用者帶來絕佳的體驗，方便從各種角度來拍攝或錄影，簡便且低調。

(時報資訊)