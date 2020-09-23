簽下中職史上最大合約的選秀狀元王維中在展演舞台上公布自己的心願手板，上面寫著「全力以赴」4個字。他解釋，接下來真的只有「全力以赴」4個字可以形容，無論場上或場外都要盡自己最大的努力，做好分內的工作。

廖任磊（右2）直接表態，要幫助味全龍拿下中職總冠軍。（鄭任南攝）

身高逾2公尺的「巨人」廖任磊則在自己的手板上寫著「味全龍總冠軍」，他認為打職棒唯一的目標就是拿冠軍，如今已經正式加盟，今後一定會全力幫助球隊拿下中職總冠軍。

其他新人的心願大都是祈求健康，不要受傷，並且爭取好表現。

(中時 )