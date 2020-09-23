中職》簽下大約 王維中發願：全力以赴 15:092020/09/23 中時 廖德修 、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王維中正式簽約加盟味全龍隊，表示會全力以赴，無分場內場外。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 簽下中職史上最大合約的選秀狀元王維中在展演舞台上公布自己的心願手板，上面寫著「全力以赴」4個字。他解釋，接下來真的只有「全力以赴」4個字可以形容，無論場上或場外都要盡自己最大的努力，做好分內的工作。 廖任磊（右2）直接表態，要幫助味全龍拿下中職總冠軍。（鄭任南攝） 身高逾2公尺的「巨人」廖任磊則在自己的手板上寫著「味全龍總冠軍」，他認為打職棒唯一的目標就是拿冠軍，如今已經正式加盟，今後一定會全力幫助球隊拿下中職總冠軍。 其他新人的心願大都是祈求健康，不要受傷，並且爭取好表現。 合約總值逾6000萬 王維中破中職紀錄披龍袍 (中時 ) #全力以赴 #中職 #簽下 #王維中 #心願 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》一生樹立兩道障礙 任中傑：備感榮幸 14:302020/09/23 體育 中職》江國豪、黃恩賜先發對決 搶第9勝 10:262020/09/23 體育 新聞透視》擦掉中線 兩岸將永無寧日 04:102020/09/23 政治要聞 《科技》蘇貞昌：疫情間辦半導體展 台灣是亂世中福地 11:592020/09/23 財經 蔣萬安當選衛環委員會召委 陳時中：這兩天就會展開拜會 14:402020/09/23 生活 豬油加工製品標豬肉產地 陳時中：第二手的不用 14:552020/09/23 生活 黃敬平請辭藍中常委生效 林金結下午遞補就職 11:272020/09/23 政治 中共稱無海峽中線 蔡正元示警：疲勞戰術的一環 14:222020/09/23 政治 中和地政9／29舉辦公告土地現值作業說明會 14:472020/09/23 區域情報-新北 閱讀中研 享療癒系開闊山景 04:102020/09/23 產業特刊 體育熱門新聞 合約總值逾6000萬 王維中破中職紀錄披龍袍 - 棒球 NBA》詹姆斯大三元無用 湖人不敵金塊無法聽牌 - 體育 中職》簽下大約 王維中發願：全力以赴 - 棒球 MLB》費城人落敗 小熊重返季後賽 - 體育 戴資穎代言智慧健身產品 教球迷羽球米字步 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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