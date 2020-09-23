直得23日送件申請 股票櫃轉市 15:142020/09/23 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，上櫃公司直得（1597）今（23）日送件申請股票上市，為今（109）年度第9家國內公司申請股票上市，也是今年第一家由上櫃轉上市。 在此之前的櫃轉市案為美時製藥，於去年8月30日申請櫃轉市，且是第一家以多元上市方案申請上市。 直得科技公司負責人為陳麗芬，公司實收資本額8.12億元，主要產品包括微型線性滑軌及標準型線性滑軌與線性馬達模組等，108年稅前純益2.22億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.15元。 (工商 ) #直得 #美時製藥 #櫃轉市 #申請股票上市 #第一家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金轉進美國 新興市場淨流出 04:102020/09/23 投資理財 團聚陸籍配偶 24日零時起開放申請入境 14:552020/09/23 政治 全宇昕今日申請上櫃案 13:332020/09/23 財經 汎德永業競拍均價285.9元 10月12日180元上市掛牌 12:112020/09/23 財經 避險熱期貨交易量噴出 04:102020/09/23 財經要聞 中華郵政i郵購產地直送 彰化優鮮農漁場品買的到 13:272020/09/23 寶島 偉勝 展出自動化無塵無氧烤箱 04:102020/09/23 產業特刊 康全電訊今以每股45.24元新上櫃掛牌 09:082020/09/23 財經 beautySTAGE美麗台明搶先登場 滿2000送200 12:172020/09/23 旅遊 文青創業第一桶金 文化部「貸」給你 14:112020/09/23 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 華為手機復活？美半導體2大咖能出貨 稱樂意採用高通晶片 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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