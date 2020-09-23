證交所表示，上櫃公司直得（1597）今（23）日送件申請股票上市，為今（109）年度第9家國內公司申請股票上市，也是今年第一家由上櫃轉上市。

在此之前的櫃轉市案為美時製藥，於去年8月30日申請櫃轉市，且是第一家以多元上市方案申請上市。

直得科技公司負責人為陳麗芬，公司實收資本額8.12億元，主要產品包括微型線性滑軌及標準型線性滑軌與線性馬達模組等，108年稅前純益2.22億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.15元。

(工商 )