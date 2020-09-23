（Epson發表AR智慧眼鏡光學引擎業務，攜手台灣AR領域知名軟、硬體及ODM等夥伴一同立足台灣，建構領先全球的AR產業生態系。圖／台灣愛普生提供）

Epson自2019年啟動開放式創新（Open Innovation），於日前宣布在台展開產業用列印噴頭的銷售，23日再發表AR智慧眼鏡光學引擎業務，與台灣智慧眼鏡產業協會合作，並攜手台灣AR領域知名軟、硬體及ODM等夥伴，建構領先全球的AR產業生態系。並於9月23日至25日，於台北南港展覽一館舉行「全球視野、台灣先機–AR產業生態系高峰會」，期待與產業夥伴一同立足台灣，擴大AR市場並放眼世界，開創後疫情時代的新經濟視野。台灣愛普生董事總經理呂理廸表示，從2019年起，Epson開始銷售核心元件給更多策略夥伴，啟動集團開放式創新（Open Innovation）。未來，我們在視覺、感測及列印的核心技術將可應用在更多具有潛力的產品上，共同加速創造顧客價值，擴大產業生態鏈的影響力。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson具備領先的AR智慧眼鏡研發與製造技術，自2011年投入AR智慧眼鏡領域，至今已累積近十年的自有品牌銷售經驗，並擁有市場上最成熟的AR智慧眼鏡光學引擎技術，獨家Si-OLED微投影技術搭配先進光學設計與組裝技術，不僅能為商品達到小型化、輕量化的優勢，更能提供高品質的雙眼穿透式影像。

除了AR智慧眼鏡光學引擎，此次計畫中也包含Epson累積多年大數據的智慧感測核心元件及智慧感測器演算法等產品線，如GPS／GNSS晶片以及PPG心律感測模組等。透過開放式創新，Epson將發揮省、小、精的技術DNA，與台廠共築夥伴關係，共同加速創造AR與智慧感測領域在AI與IoT的多元應用市場。

Epson乘新興產業浪潮，宣布將其成熟的AR智慧眼鏡光學引擎技術投入市場，並攜手台灣各大軟、硬體夥伴提出各領域應用的AR解決方案：佐臻公司是台灣AR智慧眼鏡解決方案的領導品牌，除了具備紮實的硬體客製化設計能力，更積極攜手策略夥伴，共同在台灣市場推出 AR 應用服務；佐臻日前發表的慧眼系列（J-Reality）智慧眼鏡解決方案，在設計上即採用 Epson AR智慧眼鏡光學引擎，不僅較前代產品大幅強化視覺效果，還能幫助提升AR應用方案的使用體驗與市場競爭力，是Epson在台灣市場的第一個成功案例。見臻科技以AR智慧眼鏡，結合眼球追蹤技術，透過眼球來追蹤眼鏡，進而和虛擬或實體物件進行互動，可有效應用在工業情境中。鈺立微電子以深度感知技術與後端資料處理技術，結合成一3D立體深度視覺解決方案，在低功耗下實現高解析度與高幀率即時深度影像處理，可提供AR擴增實境及3D場景重建。資策會運用6-DoF定位追蹤及混合實境技術開發「III Workforce遠端指導與互動解決方案」，透過雙眼智慧眼鏡顯示維修動作指示，協助檢修、組裝等任務更具效率。米菲多媒體專注於影像辨識技術、AI深度學習及學習歷程分析，提供「MAKAR」AR／VR／MR開發引擎，任何年齡層皆可自由創作XR數位內容，MAKAR同時支援AR智慧眼鏡等多樣性載具，讓創作內容隨處可見，共創XR教學新方法。

隨著市場趨勢發展，目前愈來愈多廠商投入AR技術研發，未來產業對於智慧眼鏡的相關零件品質及規格要求只會愈來愈高。Epson也將偕同台灣智慧眼鏡產業協會，為有意投入AR領域的廠商提供顧問式服務，攜手各界夥伴，在台灣建立起領先全球的AR產業生態系，共同實現AR的全球視野。

從今年以來COVID-19全球疫情，以及超高齡化社會帶給人們的不安感，可觀察到消費者對更安全且更具保障的生活品質是充滿期待的。Epson擁有各項領先的智慧感測科技，其中包含了GNSS／GPS晶片（模組）、PPG感測元件及智慧型感測器（M-Tracer）演算法等。GNSS／GPS晶片已大量運用在手錶中，如日本市場知名的GPS校時腕錶、GPS太陽能腕錶等多款智慧手錶；PPG心率感測運用在穿戴裝置中，如心率感測智能手環等產品，可協助用戶進行健康量測；智慧型感測器則運用在高爾夫球桿、棒球棒、網球拍等運動用品上，可紀錄運動路徑，透過分析演算法，能夠精準獲得運動軌跡與速度等相關數據資訊。未來Epson將透過在台展開各項核心技術的開放式創新，與智慧感測產業夥伴共同合作開發更多應用，提供用戶更安全的智慧生活。

綜觀整體國際市場，台灣擁有最優秀的智慧眼鏡軟、硬體設計廠商，並擁有成熟的生產技術與製造經驗，在AR領域的未來發展獨具優勢。Epson此次匯聚台灣頂尖軟體、硬體、設計製造大廠之力，將建構領先全球的AR生態系，為有意投入AR領域的品牌帶來一站式整合服務，同時可為客戶降低開發投入成本，加速台灣打造AR科技王國。

(工商 )