美國聯合航空原9月就有復飛台北計畫，但因我國限制外籍航空公司機組員如果在台過夜出現發燒現象，經檢測有陽性反應，就要留在台灣治療，但是機組員都希望能回到本國治療，不想被困在台灣，美國聯合航空機組員相關工會也拒絕在台灣過夜的勤務，交通部航政司代司長韓振華表示，中央疫情指揮中心已經同意允許依個案狀況，可申請專案准於離境。

目前聯合航空台美間以客機機腹載貨的長程線航班，安排在飛機飛抵達台灣前，先在關島中更停換機組員，這樣機組員就能當天進出台灣，不用過夜，但是接下來客運航班復飛是直飛航班，中停除拉長航程，也增加不少成本，形成外籍航空公司長程線復飛台北一大障礙。

9月1日起復飛台北的荷蘭皇家航空，因為這項限制，航班被迫安排中停曼谷更換機組員，以避免機組員在台過夜。

韓振華指出，聯合航空有提出染病機組員後送辦法，防範回國途中影響乘客與其他機組員受感染的可能性。

(工商 )