我國資誠（PwC）聯合會計師事務所以「新時代、新技能計畫」榮獲由亞洲企業商會舉辦的「亞洲企業社會責任獎」（AREA）「人力投資獎」，這是資誠首度獲獎，也是台灣今年唯一獲獎的會計師事務所。

因應數位時代腳步及參與未來的經濟和社會發展，資誠啟動「新時代、新技能計畫」，為員工創造共同學習和分享知識的機會，培養員工數位技能並降低數位化造成的人力缺口衝擊，為台灣的勞動力數位轉型貢獻力量。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，很榮幸獲得「亞洲企業社會責任獎」，資誠相信數位轉型的關鍵在員工，因此啟動「新時代，新技能」計畫紮根數位人力資本，培養員工具備數位科技解決問題的能力，輔以新的數位工具與技術的導入，來調整事務所內部流程，降低錯誤率及重複性作業。

除了為台灣的勞動力數位轉型貢獻力量，最終能提供客戶永續且卓越的服務，讓資誠持續在數位化時代保有競爭優勢，也貫徹資誠50年來的品牌使命-「營造社會誠信，解決重要問題」。

資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛指出，人才是資誠最重要的資產，為了能讓員工具備足夠的數位知識、技能和經驗，成為有價值的角色，資誠自2019年7月推動「新時代，新技能」計畫，主要透過培訓數位變革種子、全方位植入數位化基因、數位化的學習發展體驗、人力資源管理系統的導入及優化等四大面向。

資誠近年來培養近百位數位變革種子，參與19個數位流程優化專案，強化其思維邏輯、系統思考等能力，並提升商務數據分析技能，包括熟悉Alteryx、Power BI、UI path等RPA工具，協助各個業務部門優化工作流程。

同時，資誠也在內部學習平台推廣Digital Hub，讓同仁自主學習最新的數位知識；針對不同業務部門的需求，開設數位技能提升課程；舉辦PaGamO數位知識挑戰賽，協助員工掌握未來發展所需的關鍵技能。

此外，資誠導入便捷的內部線上學習平台Vantage，整合員工的必修、選修課程及Global學習資源，並定期提供全所員工內部學習月刊，依事務所每月不同需求策展學習內容。而資誠導入一套人力資源管理系統的導入及優化，運用雲端人力資源管理系統Workday及績效回饋系統Snapshot，讓員工可即時獲得透明資訊。

林瓊瀛強調，資誠台灣的目標是成為數位化的專業服務機構，目前已投入超過2千萬元在數位化的軟硬體設施及教育訓練，未來每年至少將投入1,500萬元預算，以強化員工數位技能，並且與客戶、政府機構和社會一起塑造未來的勞動力，協助縮小數位化和人才缺口之間的差距，為數位化的新時代做好準備。

(工商 )