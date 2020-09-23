群創23日於「SGS 2020企業管理分享年會暨CSR Awards頒獎典禮」獲頒「2020 SGS CSR Awards氣候變遷管理卓越獎」。 群創董事長暨執行長洪進揚表示，面對全球氣候變遷，群創以永續核心．共存共榮為軸心理念，強化氣候調適政策，降低災害可能帶來的營運風險，在節水、節電、溫室氣體減排三大方向持續改進。2019年群創生產液晶面板，其單位面積的製程用水與用電最少，領先台灣面板廠同業。長期目標更挑戰2025年節水率較2016年提升30％的績效，2025年溫室氣體排放強度較2016年下修30％的目標，藉由持續提升能源使用效率，展現支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）具體行動，致力成為綠色製造的企業公民。」

相較2018年，群創2019年單位投片面積用電降幅1.6％、單位投片面積用水降幅6%，群創遵循「國家氣候變遷調適政策綱領」，推動溫室氣體減排調適方案，厚實低碳競爭力及降低營運風險。面對極端氣候與全球升溫帶來的水患與乾旱，群創設置「營運持續管理」組織，分析天災營運衝擊，規劃應變措施與演練計畫；另一方面強化水資源管理，包括發展替代水源、健全水質管控及再利用、供水系統的精進管理。群創並與園區管理局、自來水公司、水利會等政府單位定期討論供水調配及缺水應變等議題，亦響應台南市政府及南科管理局「再生水使用計畫」，簽署意向書以穩定供水。

群創持續關注氣候變遷趨勢、國內外因應變方向，以提升面對氣候變遷的調適能力，將綠色低碳實踐至日常營運，2019年全氟化物（FCs）排放量減幅約6.1％，部份廠區已陸續執行溫室氣體減量方案。群創並與國際管理標準接軌，2020年依循新版ISO14064-1:2018規範，進行排放源盤查，持續關注政府總量管制措施的實施規劃及國際間碳定價資訊，並評估碳定價作業規劃，以作為企業減碳工具。

(工商 )