今年國內旅遊大爆發，交通部觀光局統計發現，宜花東地區旅遊人次在8月直線上升，平均比去年同期多了183萬人次、成長37％，而今年中秋節連假花蓮和台東的預估旅遊人次，也比去年同期分別增加46％與58％。

今年受新冠肺炎疫情影響，各學校延後2周開學，暑假到7月中才開始，因此今年7月的旅遊人次表現並不如去年。不過從8月的數據來看，宜蘭縣旅遊人次288.3萬，較去年增加55.4萬人次、成長24％；花蓮縣旅遊人次228萬，較去年增加74.3萬人次、成長48％；台東縣旅遊人次161.8萬，較去年增加53.3萬人次、成長49％。整體而言，今年8月東部旅遊比去年同期多了183萬人次、成長37％。

觀光局也觀察到，接下來的中秋與國慶連假，中秋訂房率為北部32％、中部43％、南部49％、東部67％、離島52％。遊客方面，觀光局預估宜蘭每日將湧入1.69萬人、花蓮2.26萬人、台東1.7萬人，成長分別為3％、46％以及58％。

國慶訂房率部分，北部33％、中部48％、南部55％、東部67％、離島51％；遊客方面，觀光局預估宜蘭每日將湧入1.56萬人、花蓮2.06萬人、台東1.48萬人，分別衰退17％、19％以及22％。

觀光局分析，去年中秋連假為3天，國慶連假則為4天，正好與今年相反，旅遊型態也因假期天數有所不同。

交通部長林佳龍指出，安心旅遊補助仍希望按規劃做到10月底，行政院也同意預算以緩濟急，現也在找經費，努力讓政策延續到10月，如今立法院也開議了，關於特別預算，希望立院盡快審議通過。他強調，每個階段都會為下個階段做評估，他已向府院反映，要提早思考11月之後觀光業的相關措施。

(中時 )