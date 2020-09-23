台北市內湖區非法老人安養中心在22日下午發生火警，釀成3死的悲劇，國民黨議員游淑慧也爆料，當地里長曾兩度撥打1999檢舉，卻無下文，北市副市長黃珊珊表示，經了解，去年9月2日曾接獲里長通報，詢問該安養中心是否為立案機構，同年9月17日也派員前往查訪，發現是民宅，敲門無人回應，因無違法事證和急迫危害情形，後續也沒通報。

台北市政府23日下午針對內湖未立案非法安養中心的火警案召開記者會說明，蔡炳坤指出，經了解該非法安養中心曾在2015年9月14日在內湖區成功路設立「展欣老人長期照護中心」，當時的負責人為林金榮，2017年又更名為「佑呈老人長期照護中心」，負責人變更為林的妻子丁臻珠，核准床數為19床。

蔡炳坤表示，2019年2月25日丁珍珠曾向衛生局申請設立「愛銀髮長照社團法人」，但在2019年8月19日卻又申請歇業，當時有13床、收住13人，丁在申請歇業後有提出住民相關安置計畫，有4人轉介到合法安養機構，其餘9人則由家屬帶回。

另外，針對議員爆料當地里長曾向1999通報該機構為未立案機構，北市府也政局2019年9月里長曾兩度撥電話到1999，曾在2019年9月17日也派員到現場查訪，但員警到場敲門未有回應，加上沒有違法事證，因此沒有相關通報結案。

台北市副市長蔡炳坤表示，社會局已啟動「一案一社工」關懷，協助後續喪葬事宜，未來對於無照養護中心、機構，將有更精進的作為，把社會局、衛生局加上民政系統和透過里長會更更清楚，做全面性的清查保障長者的安全。

衛生局簡任技正王素琴坦言，該安養所沒有立案，所以沒有再做複查，黃珊珊說，沒有立案就沒有數字，違規的人不會告訴大家違規，但黃也不諱言北市房價貴、設置規範嚴格，的確小型機構退場有1、200家，可能移轉到其他縣市，至於黑數有多少，只能說有多少證據講多少話。

(中時 )