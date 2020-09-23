錦榮喜歡看殭屍片，現場也搞笑模仿殭屍走路。（吳松翰攝）

男星錦榮23日出席NETNLIX應援記者會，聊到與美籍韓裔演員女友Kirstin Leigh的相戀過程，他坦承兩人是先從朋友做起，交往之初對方並不知道自己之前的新聞，也不會在乎他的前任女友是天后蔡依林和名模Akemi，談起舊愛錦榮也落落大方，拋出中文金句：「沒有以前的那些經驗，也就沒有現在的自己，然後遇到接下來的人。」

蔡依林15日剛過40歲生日，錦榮直言有祝對方生日快樂，稱兩人依舊維持朋友關係，但他也說：「我覺得演員最適合跟演員談戀愛，歌手跟模特兒也可以啦，但感覺還是演員最適合。」他今年上半年在美國跟Kirstin Leigh和她的兒子同住，因為新冠肺炎疫情，小倆口多待在家，兩人會一起追劇，也跟女友一起看浪漫韓劇，自己最欣賞的韓國演員是李敏鎬和金宇彬。

錦榮曝Kirstin Leigh會英文、日文、中文、法文等多國語言，對語文很有天分，甚至連演技都比自己優秀，「她應該是比我還會演，她是在紐約學表演的，雖然作品不多但經驗很多，我們在美國因為疫情改做家裡的視訊試鏡，我們會互相指導。」

錦榮返台後情侶倆已2個月沒見面，只能靠視訊煲愛，他表示其實自己爸媽年輕時也是遠距離戀愛，當年爸爸在紐西蘭、媽媽在新加坡，過程長達7年，那時網路還不發達，父母只能靠寫信維持感情。

(中時 )