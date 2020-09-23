新聞深喉嚨 大家來抓鬼！「兩千萬處理一下」 蘇震清被通知「有人在查」?!

各政黨已開始布局2022台北市長選舉，值得一提的是，比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。對此，國民黨台北市議員李明賢在政論節目中分析3個關鍵，直言當民眾對陳時中期待有落差，他就會走下神壇。

2022台北市長選舉各政黨將如何布局，持續引發各界關注。據《TVBS》最新民調出爐，有50%的台北市民選擇支持蔣萬安，37%表示會支持陳時中，9%支持黃珊珊。比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。

李明賢在政論節目「新聞深喉嚨」說，陳時中一開始就是走上神壇，民調那麼高是因為他是國家隊的防疫英雄、說話不會硬拗、講話公道，這是一開始大概前半年樹立的形象，只要他站出來開記者會，就給國人安定感，所以那時候民調很高，但最近慢慢變調。

李明賢直言，「陳時中講話有硬拗、再來就是豬睪丸事件，還有當你去比帥、比唱歌，慢慢都有失言風波，像是口罩、美豬，且政治人物爬到那位置、民調那麼高，會有點飄飄然、會有私心，想要進圖大位，他有私心，我覺得他動心起念想選舉了。」

針對陳時中近期拍攝雜誌、登上小巨蛋舞台，李明賢認為「當你比帥、歌聲，但人家信任的是你防疫專業，這些跟民眾期待你是防疫英雄、防疫國家隊隊長有差，期待有落差，你就會走下神壇，要挽回民調是不要讓民眾沒信心、防疫要做好，畢竟現在可能疫情又再起，但現在這樣不對，要從源頭做起，否則民調會持續掉。」

(中時新聞網)