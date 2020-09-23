中美科技戰愈演愈烈，大陸國家發改委等4部門23日發文將擴大戰略性新興產業投資，培育打造10個具全球影響力的戰略性新興產業基地，聚焦重點產業投資領域。具體方向包含加大5G建設投資與5G商用步伐；關鍵晶片、高端元器件等核心技術攻關；加快推動疫苗等重大項目落實落地等。

在資金保障上，也鼓勵地方政府設立戰略性新興產業專項資金計劃，按市場化方式帶動社會資本設立產業投資基金；鼓勵銀行建立新興產業金融服務中心或事業部；加大戰略性新興產業企業（公司）債券發行力道，以及支持創業、私募基金等投資。

據中證網報導，近年大陸戰略性新興產業發展品質不斷提升。2019年戰略性新興產業增加值占GDP比重達11.5％，比2014年提高3.9個百分點，已成為推動產業轉型升級、經濟高品質發展的重要動力來源。

而發揮戰略性新興產業重要引擎作用，大陸國家發改委與科技部、工信部及財政部等23日聯合發布《關於擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》，將培育打造10個具有全球影響力的戰略性新興產業基地，聚焦重點產業投資領域。

(旺報 )