政大外交系大一新生胡廷宗從小就住在成功嶺附近，對於成為軍人抱持嚮往。(政大提供／李侑珊台北傳真)

政大財政系大一新生高瑾萲（右一）棄雪梨大學改讀政大國防學士班，媽媽（左）則到場表示支持。(政大提供／李侑珊台北傳真)

政治大學參與國防部計畫，今年首度參與國防學士班招生計畫，財政、外交與資科等學系共招收10名學生，且順利註冊入學。政大校長郭明政今(23)日在記者會上表示，「過去寓兵於農，現在育將於大學」，期待政大之後能夠與國防大學、陸海空軍官校、中正理工學院有更多合作，為國家發展盡一份心力。

政大今日舉行記者會，宣布與國防部合作，首度參與國防學士班招生計畫。國防部除補助參與計畫的學生4年學雜費全免，更每月提供1萬2000元的獎學金，畢業後則需入伍服役5年，月薪約5萬元。

政大表示，校方與國防部合作設立的國防學士班教育中心，為第一個成立、第一個揭牌的國立大學，未來讓學生能夠就近在校內進行週末的軍事訓練，並協助完成課業與訓練。

今日在記者會上，多名新生分享就學心情。就讀政大外交系的胡廷宗說，從小就住在成功嶺附近，對於成為軍人保家衛國抱持嚮往，他期許自己開學後不忘軍中所學，積極參與社團與系上事務，充實生活。

政大財政系高瑾萲是音樂班出身，主修鋼琴，在中山女高教官的介紹下對國防學士班產生興趣，放棄雪梨大學的資格轉讀政大；她原先擔心無法負荷入伍訓練，但在結訓後，發現自己表現不錯，「覺得比想像中堅強」。

高瑾萲的媽媽到場觀禮，她表示，最初對於女兒的選擇相當訝異，但她聽到女兒說，希望能夠靠著自己的能力出國唸書，雖心疼但也予以支持。

上將徐衍璞則在於致詞開場感謝政大過去與國防部合作培育人才，並讚許政大國防學士班同學們成功完成艱辛的入伍訓練，期許同學們，能夠堅定報國的志願、砥礪個人的品格、鍛鍊強健的身體、充實個人的自我學識。

(旺報 )