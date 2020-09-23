台大小兒科醫院院長黃立民表示，新冠肺炎與流感不但症狀相似。感染新冠合併流感機率高達5成，施打流感疫苗，可望降低同時感染的機率與引發重症的風險。

由於今年只有800萬支流感疫苗，其中公費只有600萬支，預期疫苗將供不應求。

黃立民指出，九月初韓國出現同時得到新冠肺炎與流感的首例外,根據國際單一醫學中心研究發現，307名新冠肺炎確診者當中，超過五成同時感染流感，每兩人中就有一人，證明在新冠疫情期間，同時感染的情況十分常見。

新冠肺炎合併感染流感確診者中，出現疲勞的機率增加9.9％，且易引發嚴重表現，但在新冠肺炎合併感染B型流感確診者治療過後更高達30.4％會有病情惡化現象。

該研究間接證實，在全球新冠肺炎疫情仍未獲得控制之前，施打流感疫苗有其必要性，至少可防治同時感染與引發重症的風險。

黃立民表示， 國內今年核可兩種不同流感疫苗，除了行之有年的雞蛋培養疫苗外，也首度核可細胞培養技術疫苗，細胞培養是利用大型生物反應器產製抗原，生產時間較快，而且產量穩定，此外較易控制，因此病毒的變異性較低，具有較為精準的預防效力，面對高度及預防傳染病大流行，細胞培養疫苗擁有較佳的應變能力。

另外，針對八月底出爐的網路調查顯示：今年流感疫苗民眾的施打意願，從數據顯示固定每年都會去打疫苗者估44.31％，今年雖新增了12.59％施打者（以前沒打，今年會打），但以前和今年都不會去施打者，仍有三成之多。

黃立民表示，今年秋冬在雙病毒威脅下仍然險峻，民眾仍不可輕忽，建議無論公費或自費，皆進行流感疫苗的接種，以確保健康。

(工商 )