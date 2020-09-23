勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所23日舉辦「後疫情時代數位轉型策略」線上研討會，全球企業因應疫情做數位轉型，勤業眾信建議，企業應重新檢視及規劃資源的分配，選擇合適的數位化技術數位管理工具，培養員工建立數位轉型思維。

同時，勤業眾信也認為，企業應透過日常作業流程的梳理、聘用外部專家協助導入適當的數位化工具，並結合大數據分析模型，以維持組織運作及提升企業決策品質。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司執行副總經理張益紳指出，成功的數位轉型必須具有強大的流程自動化作為基礎，機器人流程自動化（RPA）即是輔助工具，且隨著RPA與AI協作模式的發展及與認知科技的結合，擴大自動化的應用層次與範圍，有效讓企業進一步朝向「智能自動化」邁進，更有助於提升企業面對未來的彈性與應變能力。

花旗（台灣）商業銀行商業金融事業群業務總監賴文君表示，在此動盪時期，市場利率與匯率風險不容忽視，花旗電子銀行提供企業遠距管理多國現金帳戶及線上付款的服務，使其能夠有效掌握各地資金狀況；同時亦提供Citi FX Pulse平台，協助提升企業客戶外匯風險管理的即時性與效率。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司專案協理蘇峻德指出，企業加速對機器人科技及自動化技術的投資，其中因RPA具有能快速導入的特性，大幅減少日常繁瑣且重複性高的作業，完全複製企業標準化流程，全年無休地協助業務單位，降低人員負擔並釋出更多腦力資源，能以最高效率達成工作目標，顯著提升企業數位生產力而最受關注。

(工商 )