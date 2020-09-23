新北某校就讀資源班孩子22日遭另一名特殊生同學強制帶到便利商店，強迫購買零食，家長從孩子口中得知後，立即通報校方，過程中，家長不滿校方遲疑態度，還有要求她刪除貼文，因此怒PO網並誓言絕不會撤文；校方回應，霸凌者也是特殊生，目前已通報教育局作處理。

該名資源班家長母親在臉書《林口大家庭》表示，昨晚孩子告訴她，他在學校課後班放學時，在校門口被同學校推到便利商店，對方恐嚇她孩子不幫買零食就要吿學務處，所以她孩子被洗劫一空，孩子告知實情時，呆坐在地上許久不能回話，母親心痛帶著孩子到警察局報案、調監視器。

該名受霸凌學生家長指控，學校強調「反霸凌、保護特教生」事情卻在她身邊發生，她質疑「這樣的孩子的比例有多少？」並沉痛說，作為身障者母親，她的心痛和po文所勇氣不言而喻，為了校園好、治安好，她誠實說出經歷的，之後卻接到要她刪文的單位關切電話，但是她不會刪除，也請大家保護自己的孩子！

校方回應，霸凌者也是特殊生，對金錢執著日前就已發生過爭議事件，在校受到教師們關注，當天課後班，這名遭霸凌的孩子在課堂中公然屬錢，被霸凌者看到，教師察覺有異，放學時特別請兩位孩子分開步出學校，霸凌者卻還特地去找那位資源班學生。

校方表示，事件發生後，第一時間通知霸凌者母親，母親淚流滿面表示，會好好管教孩子，目前校方已啟動校園專案徹查，也已通報教育局、社會局等單位。校方也說，因為已有處理所以有請被霸凌者母親徹文，希望降低傷害。

警方表示，因涉案人未成年，無法製作筆錄，怕會傷害孩子，只能將事實告知相關單位做處理，教育局回應，已責成該校依規定啓動霸凌事件調查，並積極對雙方當事學生進行後續輔導，也請學校持續辦理師生霸凌防制宣導及研習。

(中時 )