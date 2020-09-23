僑泰高中柯喬昕花費4個月、用了150公斤麵粉，練習製作各式麵包，終於奪下全國技能競賽冠軍。（林欣儀攝）

僑泰高中柯喬昕以琵琶樂器融入藝術麵包創作，獲得評審青睞，奪下冠軍。（校方提供／林欣儀台中傳真）

好吃的麵包如何與音樂結合？全國技能競賽日前落幕，台中市僑泰高中餐飲科學生柯喬昕發揮創意與巧思，將喜愛的琵琶融入麵包製作中，奪下麵包製作項目冠軍；回想比賽過程，柯喬昕說，在賽程結束5分鐘前還一度失敗，還好及時穩住自己，終於在最後1分鐘完成作品。

長相秀氣的柯喬昕父親開小吃店，她笑說，從小接觸餐飲，國中時還參加僑泰高中舉辦的技藝班，就此愛上餐飲，而會鍾情於麵包，是因同樣的麵團只要加入不同原料或調配比例，就能製作出不同口感的各式麵包，相當有趣。

為了參加全國技能競賽，柯喬昕苦練4個月，期間光是製作麵包的麵粉就用了約150公斤，她說，在練習製作法國長棍麵包時，幾乎天天做出的成品都很不滿意，時間還長達1、2個月，但她不因挫折而放棄，還積極尋求老師、學長姐協助，最後終於找到找到最好的配方。

指導老師徐維辰說，全國技能競賽開放22歲以下人士參加，柯喬昕必須與大學生、社會人士一較高下，除製作法國麵包、可頌麵包等指定項目，還須結合主題「音樂」創作出藝術麵包，她在比賽結束前5分鐘，擺設的藝術麵包還一度倒塌，嚇得老師都出了一身汗，所幸臨危不亂，趕在最後1分鐘做出成品。

提及自已的創作，柯喬昕說，因為很喜歡琵琶樂器，決定將其融入麵包中，此作品的上方以麵團做出彈琵琶的人，下方則用麵包呈現音樂盒、鋼琴鍵盤等。

僑泰高中校長溫順德指出，柯喬昕在中區分賽時成績只拿下第4名，但她不灰心，更提早為決賽準備，終於奪金，下個月將參加國手選拔；僑泰高中今年還有學生邱溥昱、張芷瑜分別奪下中餐烹飪及國服項目佳作，表現亮眼。

(中時 )