男童賣力爬完「天堂路」，網友狂讚，是漢子！簽下去了，國家需要你。（示意圖／Shutterstock）

兩棲蛙人勇闖「天堂路」的畫面，讓人看了熱血沸騰。一名網友表示，兒子看完闖天堂路的影片，便將積木灑在地上想體驗。隨文分享的影片中可見，男童在自創的「天堂路」上奮力前進，即便因疼痛而喊出聲，仍堅持向前衝，最後順利抵達，引發網友熱議直呼，國家需要你！

網友在臉書社團「爆廢公社二館」上PO影片表示，兒子看完海軍陸戰隊闖天堂路的影片後，便很想體驗看看，因此將積木灑在地上，在家自制一條長長的「天堂路」。準備就緒後，小男孩便在起點處趴下。

從影片中可見，男童在爸爸一聲令下後，便在「天堂路」上匍匐前進，即便爬行期間因壓在堅硬的積木上而感到疼痛。甚至還喊出聲，但他仍賣力不斷向前爬，最後也成功抵達終點。而原PO也補充說，有先跟孩子說這樣爬會痛，但他還是想試試看。

影片曝光後，引發網友討論，「簽下去，國家需要你！」、「自願役申請表趕快填吧」、「自製的天堂路看起來很痛耶，我兒子積木沒收，腳踩到就夠痛的」、「可以讀軍校了」、「國家未來棟樑唉」、「國軍歡迎你」、「是條漢子」

另也有人歪樓表示，「小孩果然不能給爸爸帶！」、「是親生的嗎」、「媽媽不知道看到會怎樣想、「爸爸與媽媽帶孩子的差別」。

(中時新聞網)