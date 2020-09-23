台灣的爸媽們久等了，YouTube 今(23)日終於宣布 YouTube Kids 正式在台上線。從現在開始，家長可以藉此YouTube Kids 找到孩子們喜愛的影片，並利用簡易工具自行挑選適合孩子觀看的頻道及限制觀看時間，讓孩子在 YouTube Kids 上欣賞適合闔家共賞的影音內容。

YouTube 亞太區家庭與學習內容副總經理 Don Anderson 表示:「YouTube Kids 應用程式在設計時考量到家長與孩子的需求，讓孩子能依照感興趣的主題觀看優質影片。 YouTube Kids 是獨立的串流影片服務，提供孩子們更安全的觀影體驗，還有多種家長監護功能，方便家長打造適合自己孩子的影音體驗，讓每個家庭都能找到最適合自己的設 定。」

隨著越來越多家長和孩童透過網路和數位平台獲取新知與兒童娛樂內容，YouTube Kids 終於在台灣上線了，提供台灣使用者一個更合適的平台以獲得合宜的兒童影音娛樂影片， 不論是卡通、教育類影片、童謠，或是各種跟數學、科學或大自然有關的內容，現在都可在 YouTube Kids 上找到。

如果你對於YouTube Kids 不太了解，它擁有以下五大特色：

1、闔家適用的內容：YouTube Kids 應用程式以家庭為核心所設計。孩子可透過瀏覽「節目」、「音樂」、「學習」及 「探索」這四大類型的頻道內容和播放清單中的影片，進而激發好奇心與想像力。

2、合作夥伴精選內容：YouTube Kids 提供一系列值得信賴的合作夥伴頻道與內容， 包括美術與勞作、音樂、體育和教育學習等包羅萬象的影音主題。

3、容易使用：YouTube Kids 採用大尺寸的圖片、色彩鮮明的介面與清晰可見的圖 示，方便孩子輕鬆點選瀏覽各種影片。

4、家長監護功能：透過「由您自行核准內容」功能，家長可明確指定允許孩子觀看 的個別影片和頻道，無論是想讓孩子只能觀賞自己挑選的內容，或是想排除某些影片或頻道，都可藉由這個功能管理。此外，家長也可選擇是否要啟用搜尋模式；這款應用程式提供許多功能，幫助家長控管孩子的使用體驗。

5、裝置使用時間：YouTube Kids 也提供計時器功能，讓家長控管孩子的觀看時 間。例如將單次觀看時間限制為 30 分鐘，系統就會在觀看時間結束時跳出提醒。

台灣的使用者可在 4.1 以上作業系統版本的 Android 裝置，以及 iOS 7 作業系統版本以上的裝置免費下載與使用 YouTube Kids，也可以透過 Chromecast、Apple TV、遊戲主機或智慧型電視將內容投放到大螢幕，讓一家大小可以一起欣賞YouTube Kids上的優質內容。

(科技)