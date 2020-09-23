針對台積電(2330)是否到高雄設廠一事，台積電董事長劉德音今(23)日表示，高雄設廠並非現階段規畫，公司原則是希望北、中、南的產能布局，各達到三分之一，5奈米及3奈米生產落在南科，2奈米製程以新竹為主。

台積電總裁魏哲家日前表示，全台灣都是台積電的基地，會持續在台深耕發展，也不排除赴高雄投資的可能，使得外界認為台積電短期就要到高雄設廠。

劉德音今日澄清，台積電不排除去高雄設廠，未來有機會，但短期內還未規畫。

劉德音表示，台積電的布局當然是深耕台灣，原則上希望在北部、中部、南部的產能布局，各達到三分之一，今年以前大約達到此平衡狀態。

劉德音指出，台積電今年開始量產的5奈米以南科為主要基地，接著，2022年3奈米量產也是在台南，因此到了2024年至2025年期間，台積電約60-70%的產能都在台南。

劉德音說，會考慮平衡北、中、南部的產能，下一步可能是北部的可能性居多，目前正在規畫2奈米，會在新竹建置二期基地，若新竹2奈米基地空間不夠，下一步可能會將產能放在台中。

(時報資訊)