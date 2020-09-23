吳綺莉回應網友。（圖／取自新浪娛樂）

47歲吳綺莉21年前和武打巨星成龍鬧出婚外情，後來生下「小龍女」吳卓林，先前農曆七月超渡亡魂，吳綺莉說：「我想了我的孩子，走了的兄弟姊妹們應該也不小（少）」，又指：「說錯了，不是我，是我女兒有很多兄弟姊妹」，引來許多猜想，昨(22日)有人問她女兒近況，她語帶酸意說因為媳婦不喜歡工作，所以吳卓林現在拚命在養她。

亞洲小姐出身的吳綺莉21年前生下吳卓林，近年母女關係緊張，吳卓林報警抓母家暴、酗酒後，又到加拿大出櫃和大她12歲的Andi結婚，兩年前吳卓林在加拿大拍片求助，開頭就用「我是成龍的女兒」自我介紹，並認已在天橋下睡了一個月，要求外界伸出援手，後來默默回到香港。

吳綺莉後來開罵Andi，指她當過幼稚園老師卻稱有人群恐懼症，吳卓林私下還跟母親說覺得對不起老婆，請吳綺莉幫她，吳綺莉則開罵說：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」而今年3月，一度爆出吳卓林婚變，Andi二度刪掉在社交網站上兩人過去合影，但當事人沒說明。

22日晚間，吳綺莉在社群網站分享自己受訪傳遞正能量的影片，有網友打槍說：「不要灌雞湯了，說說女兒現在怎麼樣了？」吳綺莉回答女兒正在努力想辦法賺錢扛家計，「因為她太太不喜歡工作」，所以吳卓林正在勤勞養家，似乎暗示對媳婦仍有不滿。

(中時新聞網)