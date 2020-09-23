立委集體貪瀆，時力前黨主席徐永明是唯一沒收到錢的立委，但檢方查出，他答應以200萬元代價，幫前太流董事長李恆隆辦公聽會，卻又怕得罪李的對手徐旭東，發言草草了事，只現身5分鐘，讓李大為不滿，認為徐根本是「夭鬼假細禮（台語：貪吃假裝客氣）」，仍依期約賄賂起訴他。網紅律師林智群在臉書發問：收錢不辦事與盡力辦哪個較可惡？有網友神回：想收A的錢，但又怕得罪更大咖的B，結果中途落跑的，最可惡。

起訴指出，李為奪回SOGO經營權，希望向台星經濟夥伴協定聲請仲裁，並由立委辦公聽會等方式施壓經濟部。透過趨勢民調總經理吳世昌牽線，徐永明答應借立院紅樓會議室辦公聽會、出席至少1小時、共同具名發文施壓經濟部官員到場，事成後由吳世昌以「政治獻金」名義，將200萬元匯入時力專戶。

但徐擔心得罪李的對手徐旭東，公聽會當天只待5分鐘，李認為徐「未履約」，遲遲不願給錢；徐今年1月14日深夜傳訊給吳確認進度，吳反問：「現在還可收政治獻金嗎？」徐回傳「比讚貼圖」並表示：「還有年終要補。」成了涉貪鐵證。

網紅律師林智群在臉書發文：「在立法委員收賄這個案子裡面，大家覺得哪個比較可惡？為什麼？1.收錢不辦事，虛應故事了事2.收錢，盡力處理3.一樣可惡」。

結果有網友神回：「4.想收A的錢，但又怕得罪更大咖的B，結果中途落跑的，又想貪又沒膽的最可惡」，獲得最多讚；另有人回「都ok啊，記得留下英文考零分的成績單就好」、「助理收的錢比利委多比較可惡」、「從那個角度來看囉！ 如果我是客戶 1比較可惡 因爲拿錢不辦事 大忌啊！」、「小朋友才做選擇。答案是4. 以上皆是」、「辦了事沒辦好、又沒收到錢，客戶傷、自己傷、自己所屬政黨傷.....有夠蠢的」。

(中時新聞網)