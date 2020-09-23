被譽為亞洲評價最高的「亞洲企業社會責任獎」23日頒獎，台電連三年獲得肯定，繼前兩年分別獲得「社會公益發展獎」及「人力投資獎」後，今年再以點亮十三層遺構及循環再生電力商業模式，首度一舉拿下「社會公益發展獎」及「循環經濟領導獎」雙獎肯定，與玉山銀行、日月光等著名企業共享榮耀。台電表示，台電除持續確保穩定供電，也積極回應國際能源轉型及環境保護的趨勢，以自身力量回饋社會。

亞洲企業商會為推動永續發展及企業社會責任，自2011年起連續10年舉辦亞洲企業社會責任獎，今（23）日舉行「2020年亞洲企業社會責任獎」線上頒獎典禮，總計有綠色領導獎、人力投資獎、健康衛生推廣獎、循環經濟領導獎、負責任商業領袖獎、公司治理獎及社會公益發展獎等七大獎項，在亞洲地區的影響力不容小覷。

台電說明，為努力達到社會責任及回應民眾對環保的更多期待，台電除了積極推動地區創生，也在能源轉型過程中主動加入循環規劃，不只降低對環境的衝擊，更可以達到永續經營，榮幸獲雙獎肯定。

社會公益發展獎部分，台電近年集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，屢獲文化部文馨獎肯定；而台電首創以公共藝術活化文化資產推動的點亮十三層遺構，更在去年中秋夜點亮吸引萬人齊聚瑞芳，6月甫獲北美照明協會獎項，7月還一舉拿下名列世界四大設計獎之一「2020德國紅點設計大獎」的最大獎-最佳設計獎(Best of the best)，亦成功帶動地方發展，如今台電再獲肯定。

台電說明，十三層是起點，將持續努力「打造永續文資」， 現正修復金瓜石神社及太子賓館等古蹟。其中，台電將以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復金瓜石神社，預計明（2021）年完成，還會結合擴增實境（Augmented Reality，AR），屆時可讓民眾如穿越時空般體驗當年神社氛圍。

循環經濟領導獎部分，台電指出，近年除確保供電穩定，也努力從優化能源與資源利用率角度出發，結合「循環經濟」，打造在降低環境影響之餘，也能創造商業效益的電力商業模式。例如，台電持續致力於發電副產品再利用，如將燃煤電廠發電產生的煤灰與水泥混合，應用於管溝回填工程，減少水泥使用，至今已用於上百件回填工程，2019年再利用超過200萬噸煤灰，達到再利用率近9成。

另外，台電為了讓發電副產品再利用就地化，減少運送處理造的碳排放，也把水力電廠轄下水庫清除淤泥製成陶器，還推出生態教室邀請學生捏陶土。除此之外，台電更於2018年成立文創品牌，以電廠煤灰、線路絕緣用的陶瓷礙子及退役電桿木橫擔等材料結合循環經濟推出獨一無二的杯墊、燈具、收納盒等創意商品，深受大眾好評。

(工商 )