盧廣仲、LULU、曾國城、炎亞綸23日出席第55屆電視金鐘獎第二、三階段典禮主持人發布會。盧廣仲、LULU這對緋聞好友合體主持，他笑問：「我台上要說話嗎？」LULU聞言驚呼：「難道不用嗎？我們昨晚還通電話對內容，現在發現一點意義都沒有。」她笑指他活動前一晚穿白T，她還以為是開玩笑，「想說如果我也穿白T，那就太像公益記者會，所以穿素色，你看他那領口，不是衣服鬆掉，是設計喔」。盧廣仲台上狂流汗，被曾國城笑虧：「身為哥哥我必須關心，你這個是退冰嗎？」現場一片爆笑。

曾國城則與炎亞綸一起主持，他表示：「我們沒有共事的機會，對於表演的認知、很多價值觀都一樣，我不擔心，搭檔很多人已很習慣有不同的刺激，炎亞綸是很特別的人，他對我也不陌生。」炎亞綸則告白，「城哥在我生命裡出現很久的一段時間。」至於主持長度，曾國城認為可讓主辦單位去思考，「今年我們8個主持人是復仇者聯盟，我們就是唐宋八大家，大家都把自己做好，全是亮點」。炎亞綸趁機補槍，「他是說之前大家沒做好，亮點才會在他身上」。

曾國城（左）、炎亞綸攜手主持。（三立提供）

炎亞綸今年不僅接下金鐘主持，更開新節目《36題愛上你》，他笑說：「我很開心接受挑戰，跟城哥不合作會是遺憾，又可以看到LULU，這是演藝圈大聚會，主持本來就好玩，就算本來對一個人有偏見，這偏見在坐下來就會放掉。」曾國城認為炎亞綸一講話，不小心就會認為他是屁孩，但卻常用不同的角度看世界，「覺得這個人放冷箭很有意思，有時候常無的放矢，但十幾二十年後，一定是台灣最漂亮的老帥哥，我期待他未來表現」。至於盧廣仲被問到日前的黑衣人討債事件，沉默無回應。

(中時 )