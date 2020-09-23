苗栗縣長徐耀昌23日上午主持竹南竹興國小非營利幼兒園揭牌，是苗栗縣第11個非營利幼兒園。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌23日上午主持竹南竹興國小非營利幼兒園揭牌，由小朋友帶領參觀新教室。（謝明俊攝）

竹南竹興國小非營利幼兒園新教室。（謝明俊攝）

苗栗縣為解決公托不足問題，全力推動成立非營利幼兒園，全縣第10及第11個非營利幼兒園，已在本學期正式運作招生，分別是竹南竹興國小以及苗栗市建功國小，23日上午，苗栗縣長徐耀昌赴竹興國小主持揭牌典禮，小朋友們特別製作紙勞作慶賀幼兒園正式開學。

目前苗栗縣公托數量仍然不足，苗栗縣政府為了減輕家長經濟負擔，向教育部爭取經費，將縣內各公立小學閒置空間釋出後整修，改為非營利幼兒園，利用公辦民營的精神來提供學齡幼兒家長更優質的學習環境。

竹南竹興國小因原有部分教室閒置，縣府教育處在評估後，除了廁所及洗手台需搭配幼兒身材進行改建外，教室則另行整修，購置適合幼兒的課桌椅後即可上路，可盡快滿足當地及周邊鄉鎮幼兒家長需求，並從本學期開始招生。

除了竹興國小外，本學期另有苗栗市建功國小非營利幼兒園開始招生，分別成為苗栗縣第10及第11個非營利幼兒園。

23日上午，竹興國小非營利幼兒園舉行揭牌啟用儀式，徐耀昌縣長親自到場主持揭牌，對於竹興國小利用原有教室改建成幼兒園結果，非常滿意，徐耀昌並在小朋友引領下，參觀全新的教室、廁所及廚房，並和小朋友小手牽大手，一蓋手印，期望共許幸福約定。

教育處長邱廷岳表示，非營利幼兒園在教育部的補助下，學費由政府與家長共同負擔，每人每月負擔不超過3、500元，第3胎可享2、500元優惠，中低收入戶免費，竹興國小幼兒園服務時間長，從早上7點30分至下午5點，還提供課後延託至6點，寒暑假都不休息，大幅減輕家長負擔。

竹南竹興國小非營利幼兒園揭牌招生

(中時 )