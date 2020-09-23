「違法欠薪，還我全薪。」聖約翰科大約10位教師今天到教育部前陳情，指控學校要求老師同意「薪資減半」，否則就不給薪，目前有約30位老師因為不同意減薪，8、9月的薪水都未領到，有些人生活已陷入困難。

教育部人事處專門委員陳惠娟說，聖約翰科大未經協商，逕行取消老師的學術研究費，已違反《教師待遇條例》，教育部已行文校方要求在10月5日前將該給的薪水給老師，如果沒有，將依規定裁罰10萬元到50萬元，並得連次處罰，直到學校改善為止。

高教工會今天帶著約10位聖約翰科大的教師到教育部前陳情，他們表示，8月4日聖約翰科大藉著教師例行的重新續聘程序，在應聘回條中針對未兼任主管的教師，要他們同意「薪資減半」、取消例行發給的學術研究加給。

高教工會組織部主任林柏儀說，聖約翰科大目前仍有資產20億元，現金3億元以上，學生約3000人，絕非無力正常發薪。但校方在未與老師協商的情況下，就直接要求老師同意「薪資減半」，其中有30多位老師不接受，因此8、9兩個月的薪水都未入帳。

「這是史上最扯的事件」，林柏儀說，他從事社會運動這麼多年，第一次遇到資方說「不接受減薪就不給薪」的狀況。老師一旦接受減薪，以副教授來說，原本月薪9萬元，之後將僅剩4.5萬元。

聖約翰科大資管系葉老師表示，他在學校任教37年，因為拒絕領半薪，最近面臨課程被排掉、會議不能進場的狀況。對於惡意減薪，校長不認錯，還說「已經準備好訴訟費，要跟老師打官司」，老師們對學校感到徹底失望。

葉老師還說，學校一位系主任，不願接受減薪，但還是被校方強扣一半薪水，家中有84歲老母及3歲小孩，每年支出要100萬元，但他現在年薪只剩50萬元，生活陷入困難。

高教工會及聖約翰科大的老師提出三點主張：一、教育部立刻開罰，並要求聖約翰科大償還全薪；二、撤換嚴重違法的董事長；三、解除董事職務，改派公益董事。

聖約翰科大今天也發表聲明表示，對於未領薪的同仁，校方已做好發放薪資作業，將通知同仁領收。不過聖約翰科大老師表示，學校是通知他們領本俸（相當於半薪），並未承諾要發給學術研究費。

(中時 )