美國因新冠病毒病歿人數於22日突破20萬人大關，雖然總統川普稱「原本可能死300萬」故自認自己防疫表現良好。不過，對此，外媒指出占全球人口數僅4%的美國，至今占全球新冠死亡人數已高達21%，專家表示，疫情爆發起才剛進入9個月，至今仍未有減緩跡象，加上研究人員對新冠併發症才剛開始了解，實際死亡人數恐更多，20萬的里程碑「恐怕只是冰山一角」。

美媒《CNBC》報導，根據約翰霍普金斯大學全球追蹤疫情地圖網站顯示，美國不論在確診與死亡人數上皆排名全球首位，讓美國陷入對抗疫苦戰，死亡人數更是超越一次世界大戰與越戰，特別是過去4個月的死亡人數節節攀升；此外，在每10萬人中，美國就有61.09人死亡，讓美國因新冠死亡率在全球排名第11。

根據美國疾病管制與預防中心指出，美國每日新增確診數也令人憂心，在過去一周內，美國平均每日通報新增確診4.3萬人，比前兩周高了19%，同時每日死亡人數超過750人。對此，西雅圖華盛頓大學全球衛生和公共衛生所長莫瑞（Christopher Murray）對於死亡超過20萬不感到驚訝，並表示最糟糕的還沒來，雖然醫生逐漸找出針對疫情的新治療方式與策略，但流行病學家擔憂如果病毒在冬季加速傳播，死亡數恐仍會攀升。

另外，華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）預測，若美國疫情未改善，至年底死亡人數恐來到41萬人；而在冬季影響下，若地方政府未能落實相關防疫限制，死亡人數恐還會倍翻到62萬人。

美國病原體預防專家和傳染病流行病學家席拉瑪德（Syra Madad）指出，疫情爆發迄今才9個月，而研究人員才剛始了解新冠病毒引起相關的併發症與後遺症，當前的死亡統計無法了解真實的新冠死亡人數，「我們僅看到是冰山一角」。

(中時新聞網)