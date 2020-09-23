台北家扶今年希望募集檯燈做為寒冬送暖的福袋，協助如同小君一樣的弱勢家庭孩子。（林良齊攝）

台北家扶今年希望募集檯燈做為寒冬送暖的福袋，協助如同小君一樣的弱勢家庭孩子。（林良齊攝）

家住台北市南港小山丘上的小君（化名），每天都要走路半小時下山去學校讀書，放學後要再走半小時回去山上，但家中為鐵皮屋搭建的老舊房屋，不僅會漏水、採光十分陰暗，甚至嘗試過用手電筒照明，台北家扶今年希望募集檯燈做為寒冬送暖的福袋，協助如同小君一樣的弱勢家庭孩子。

據台北家扶統計1300戶扶助戶，有4成的扶助戶居住空間狹小且通風不良，4成的扶助戶家中未有可供唸書的獨立空間，而屋內光源明顯不足達7成、也有4成服務兒童有近視的情況，多數的家庭僅能在廚房、客廳、房間床上及椅子等地方做為讀書的空間。

今年11歲的小君出生後父母離異，由患有糖尿病、心臟病、高血壓的外婆、需要洗腎的外公照顧，一家大小的開銷仰賴低收入戶津貼、家扶經濟扶助等協助，但家中僅靠幾盞電燈泡，每到夜晚要寫功課時總得花費許多時間，甚至拿過手電筒照作業，但還是不夠亮，只能選擇在學校完成大部份的功課。

台北家扶表示，台北家扶服務的家庭為了減輕房租開銷，僅能選擇擁擠的小套房或是老舊陰暗的公寓，這樣的環境造成學習空間與照明光源不足，進而成為孩子學習的限制。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，今年募款相較過去難度高出不少，但經詢問弱勢家庭的需要，今年決定要在寒冬送暖的福袋中提供檯燈，希望民眾響應寒冬送暖活動，成為孩子的「點燈人」。捐款可洽02-2789-3810或台北家扶官方網站。

(中時 )