立法院衛環委員會今舉行召委選舉，握有關鍵票的時代力量立委王婉諭，選擇把票投給民進黨立委洪申翰，形成3抽2的情況。對於時力在衛環委員會召委支持綠委，民眾黨立委高虹安表示，真的讓人匪夷所思，因為萊豬美牛議題在衛環委員會是主戰場，如果2席召委都是綠營，將無法達到制衡，好險藍營蔣萬安抽到召委。

針對王婉諭在衛環委員會召委支持洪申翰，高虹安表示，真的是讓人匪夷所思，盡管王婉諭在臉書說明和洪申翰的議題合作，但洪申翰抽中籤後馬上禮讓給同黨的陳瑩，實在無法讓民眾接受，好險，國民黨立委蔣萬安運氣好，有抽中召委，不然就無法達到制衡。

高虹安說，民眾黨雖然是小黨，但在此次召委選舉確實是關鍵少數，藍綠委員也都來拉票，由於民眾黨在萊豬美牛議題與執政黨立場對立，所以希望在召委席次有所制衡，這樣小黨才有發聲機會。

外界質疑此次召委選舉，頗有藍白合作的意味，高虹安說，在野黨與執政黨在萊豬美牛進口議題意見相左，不希望執政黨強渡關山，也表達希望立法院進行實質審查，召委選舉支持國民黨，是希望國會不要一黨獨大，並不是支持國民黨就應該被操作成小藍，只是希望國會在野與執政力量能有所平衡。

對於洪申翰把召委禮讓給陳瑩，王婉諭說，雖然有些遺憾，但改革初心不變，希望在弱勢、兒少權益等議題，新任召委能共同積極排案，儘速排審相關法案。

(中時 )