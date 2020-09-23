國民黨為擴展政黨外交、去除「親中賣台」紅帽，由國際事務部以外交部「台灣民主基金會」補助款舉辦「國際民主沙龍」午餐系列演講，如同「國民黨用民進黨政府編的經費辦活動」，首場將於本月30日登場，邀劉德華「最佳損友」系列的港星馮淬帆主講，黨主席江啟臣將到場聆聽馮淬帆述說政治觀、離港遷台逾30年的心路歷程。

國際事務部副主任何志勇表示，中華民國作為亞洲第一個民主共和國，國人曾共同經歷無數光榮的民主時刻，這些歷史值得永遠記憶，因此特地規劃「國際民主沙龍」午餐演講系列，將會定期邀請來賓，在午餐時間共同分享有關國際與台灣，在民主化道路所遭遇的點點滴滴。

他說，首場演講於30日登場，邀請知名演員及導演馮淬帆主講。大家過去對馮淬帆的了解，大多限於香港電影中的角色，但馮現已定居台灣逾30年，為什麼從香港搬到台灣？又為什麼如此熱愛中華民國。馮淬帆將藉由這次的演講，分享他的故事。

據悉，70多歲的馮淬帆是港台知名演員、編劇、導演，素有「幽默祖師」之稱，曾與周潤發、梁朝偉、周星馳、張曼玉、邱淑貞、關之琳等知名港星合拍電視、電影，尤其他與巨星劉德華合拍經典喜劇「最佳損友」，有句知名台詞「香蕉你個芭樂」，傳誦至今。

何志勇說，馮淬帆在港台紅極一時，在華人社會具有影響力，但也因政治立場反共，曾遭部分港媒攻擊。1985年英國和中共簽訂香港回歸的《中英聯合聲明》之後，屬忠貞「中華民國派」的馮淬帆即移居台灣，如今早已獲得中華民國國籍，定居在新北林口超過30年，並參與元旦升旗、選舉投票。不過馮對國民黨也有所不滿，這次在與馮交情很好、人稱「淑君阿姨」的國民黨新北市議員蔡淑君大力協助下，終邀得馮首肯應允主講，分享人生經驗及政治觀。

對於活動經費來自台灣民主基金會，何志勇說，台灣民主基金會雖屬外交部，但每年固定編經費補助各政黨從事政黨外交，因此「國民黨用民進黨政府編的經費辦活動，完全合法」，只不過錢很少，但國際民主沙龍要花的錢也不多，尚夠用。

何志勇說，9月30日首場沙龍講座將在中常會前舉辦，除全程線上直播也受理報名60位聽眾（報名連結：https：／／forms.gle／saw4frgdMa5NpsmJ9），之後預計規劃每個月舉辦2場，陸續邀請國內外知名人士、團體參加，主題從國防、外交，甚至台俄關係都有，目前已邀得前總統馬英九應允擔任主講人，時間尚未敲定。

(中時 )