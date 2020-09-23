力挺青年創業，行政院8月1日起推出總規模達600億元的青年創業啟動金貸款方案，其中100億元額度將由文化部執行、文化內容策進院協助受理及輔導。文化部23日正式公佈申貸辦法，表示將提供創業者上限1.42％的優惠利率並給予5年全額利息補貼，而台北富邦銀行除了受邀擔任文化部首批貸款承辦金融機構，更率先宣布與文策院合作簽署全台首張文創產業青創貸款合作備忘錄（MOU），將把專利AI技術運用於貸款徵審上，結合文創產業特質開發速審機制，最快3天即可完成徵審，全力支持青年頭家打拼事業，為台灣文創業催生新生力軍。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀支持政府政策向來不遺餘力，以紓困貸款為例，自開辦以來已為超過3萬8千位客戶提供總額達新台幣470億元的紓困貸款，目前動撥金額超過7成。文化創意產業可以為社會提供健康的精神食糧，更能創造美好的人類文明，北富銀將全力配合此次青創貸款專案提供最優質便捷的申辦服務，歡迎有需要的民眾多加運用。

北富銀分析，今年以來受疫情影響，不少產業因規模收縮而釋出大量人才，同時防疫所造就的新生活型態也為文創及內容經濟帶來相當大的新商機，對於有志創業的年輕人來說正是切入市場的機會點。北富銀深知青年為國家未來之所寄，因此十分關注年輕族群的事業發展，長期擔任台北市政府青年貸款專責銀行，累積近十年的辦理經驗，流程明確且高效。此次北富銀非常榮幸受邀參加文創產業青創貸款專案成為首批承辦銀行，將由總行單位專責受理申貸案件，並與文策院簽署MOU，建置由產品經理、徵審人員及系統作業人員組成的跨部門專業團隊直接支援文策院，協助有志青年快速取得資金、一展抱負。

同時，北富銀還特別將文策院的線上收件平台與銀行自主研發的專利企業智能貸系統進行整合，透過行動化、模組化的智能徵授信機制，可快速針對文創產業申貸企業進行徵審作業，只要文創青年備妥齊全的申貸文件，經文策院完成輔導後正式送件，銀行端最快只要3個工作天即可完成既往需時2周的徵審流程。在AI技術的深度運用下串聯起企業貸款全流程，為客戶帶來更便捷高效的金融服務新體驗。

此外，北富銀也從金融專業的角度給予創業青年貼心提醒，如果想申請青創貸款，除了要留意自身及企業過往的信用狀況，配偶的信用及債務狀況也是評估項目之一，同時還應針對企業經營準備完整的經營規劃，加強應收帳款及存貨管理以避免資金積壓、申貸時提出明確資金用途並避免以短期資金支應中長期支出如購置廠房設備等，都有助於提高申貸成功率。

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