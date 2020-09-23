日前澎湖一家飲料店因海軍臨時出勤，取消預訂的88杯冬瓜檸檬，店家大方不生氣，還表示力挺國軍；蔡英文總統於昨（22）日到澎湖慰勞國軍，特地前往該飲料店致謝，笑著說：「我是來付錢的，謝謝照顧國軍官兵」，其實，當日海軍還向另一家餐廳訂120碗海鮮乾麵，同樣因沒人領單而棄單，只不過店家相當低調，並未對外公布，直至今日才曝光。

據《自由時報》報導，位於澎湖馬公市中華路上一間知名的麵店，日前接獲120碗海鮮乾麵的訂單，取餐時間訂於一周後，接獲訂單後，老闆也依約定將一碗碗的海鮮乾麵盛裝，前往海軍大門，孰料，等了許久都不見有人出來領取餐點，撥打電話也無人接聽，最後只能再將手中的乾麵帶回。

據悉，經營麵店的老闆也是海軍退伍出身，所以也不願再追究，便上網稱「因聯絡資訊錯誤，進而聯繫不到取餐人」為由，將本來售價一碗80元的海鮮乾麵，以60元一碗售出，由於這家麵店本身就小有名氣，許多觀光客都會將其加入口袋名單，因此120碗的乾麵很快就售出了。

翌日，海軍高層登門致歉，向老闆解釋指出「因臨時接到任務，也無法撥打電話」，對於造成店家損失，感到相當抱歉，並在當下又訂了120碗的海鮮乾麵聊表歉意，由於老闆為人低調，也體諒海軍們因軍事行動的關係，此事便落幕，但老闆的友人卻在不經意的狀態下，將其透露給友人，因此現在不只有「愛國飲料」，也有了「愛國麵店」。

(中時新聞網)