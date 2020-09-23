台中市政風處長派任案，引發地方、中央關係緊張。市長盧秀燕23日下午受訪證實，她接獲法務部長蔡清祥親自來電，雙方熱線建立共識，已同意詹政曇人事案，但盧也四度強調這是特例「先斬後奏、下不為例」，未來中央、地方的人事案，任何縣市都應展現平等協商的誠意。

盧秀燕表示，自己終於等到法務部長親自打電話，法務部長說希望能夠派任一位處長，到台中市任職，希望徵得同意。盧秀燕說，既然部長親自打電話，放下身段，展現誠意，那我就接受，這個事情已經圓滿解決，其實，地方政府要的就是一個平等協商的權利。

盧秀燕說，雖然我們並沒有經過挑選，但是我們還是會接受，這件事情「先斬後奏、下不為例」，強調希望能夠妥善解決，這是特例、這是特例；未來類似的人事案，希望大家尊重地方的權力，要能夠平等協商，提出數名人選，跟地方政府協商之後，再來佈達。

盧秀燕接著說，不是只針對台中市政府、未來中央跟地方的人事，無論哪個縣市，都應該展現平等協商的誠意。其次，蔡部長也很客氣，他有特別提到，除了希望我同意人事，也說近期內會找時間來拜訪，只要有誠意就好了，我們就是不急，看部長方便的時間。

盧秀燕提調，在跟部長的熱線當中，我們也特別提到，政風單位是獨立的機關，部長特別保證，他推薦的這位處長，雖然我們不認識，但是一定會嚴守行政中立，不分藍綠，戮力從公，恪守崗位，在台中市政府好好服務。

盧秀燕表示，蔡部長這樣講，自己就更感到放心跟安慰，部長推薦的人選一定恪守崗位，是國家的公務人員，一定嚴守行政中立，不分藍綠。

盧秀燕說明，政風系統所佔的員額、佔薪水都是台中市政府的，新來的處長是一位資深的公務同仁們，他新的主管機關就是地方政府，相信他會以他過去的就這麼多年的公務基礎，與台中市政府團隊合作，恪守崗位，認真的為市民服務。

(中時 )