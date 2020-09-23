曾吸引6萬人參觀紀錄的AAM精銳藝術節，今年秋天將舉辦第六屆、第二度的戶外大型藝術展「藝游位境」。（盧金足攝）

AAM發言人王碧竣表示，友善鄰里從地方做起，人心美了，社會也美了。（盧金足攝）

「藝游位境」即日起至12月27日止，在充滿人文藝術氛圍的東海藝術特區遊園北路上，打造「奇幻森林」藝術地景。（盧金足攝）

藝術家林建榮創作的燈泡人也是《藝游位境》中的亮點之一，此次作品《默默》將燈泡點亮成希望，化為心靈的寄託。（盧金足攝）

哇！太浪漫了，在城市裡有如走入祕境，在這座奇幻森林之中，首先映入眼簾的是線性雕塑家任大賢以一對長頸鹿為主題，創作名為《當我們同一起》作品。（盧金足攝）

「藝游位境」延續「OPEN FUN藝術家駐村」經驗，利用基地開工前的閒置時機，再度舉辦戶外大型藝術展，提供民眾接觸藝文活動的機會。（盧金足攝）

台中市出現一處「奇幻森林」藝術園區，讓民眾宛如穿越超現實時空，「藝」起走入六名藝術家打造的戶外美術館，天空是大自然鎂光燈，微風動人心弦，藝術不是在殿堂之上，而是在？性堅強的大地上，開出一朵朵充滿生命力的花，成為很多民眾拍照打卡的熱門景點。

台中市區出現超大型的戶外藝術展場，馬上鎖住大家的眼球，近來疫情雖漸穩定，但出國旅還未解封，國內旅遊、戶外活動需求度大增，「藝游位境」即日起至12月27日止，在充滿人文藝術氛圍的東海藝術特區遊園北路上，打造「奇幻森林」藝術地景，籌備3個月來備受來往人車矚目。

曾吸引6萬人參觀紀錄的AAM精銳藝術節，今年秋天將舉辦第六屆、第二度的戶外大型藝術展「藝游位境」，邀集六名當代藝術家與景觀學者共同打造200坪的「奇幻森林」藝術園區，讓民眾宛如穿越超現實時空，身臨其境「藝游位境」。

其中包括有要4個人才能環抱的巨型紅色扶桑花、高達四米五的長頸鹿母子情、游文富著名的雪白竹海、巨鯨海龜優游的綠色森林、深情等候的燈泡人等等作品，構成的超現實夢幻場景，預計將成為台中拍照打卡的新熱點，讓民眾「藝在其中、意猶未盡」。

許多台中在地人對東海藝術街的盛況記憶猶新，精銳藝術節落腳東海藝文特區，為區域注入新活力與新面貌。

AAM發言人王碧竣表示，友善鄰里從地方做起，人心美了，社會也美了，AAM藝術館成立八年來，舉辦5屆藝術節，3年前首度嘗試走到戶外「OPEN FUN藝術家駐村」，成功拉近人們與藝術的距離，是AAM推廣生活美學最欣慰的成績。

「藝游位境」延續「OPEN FUN藝術家駐村」經驗，利用基地開工前的閒置時機，再度舉辦戶外大型藝術展，提供民眾接觸藝文活動的機會，更加碼承諾未來將在社區完工後仍繼續舉辦兩屆藝術展覽，實現「生活美學、盡在精銳」品牌價值。

王碧竣強調，建築就是一種美學表現，建築開發對城市的重塑與美化，建築人責無旁貸，近年來精銳推廣「美宅」生活內涵外，更朝向大基地、大規模街廓開發，建築外觀的美化外也著重整體環境品質的塑造，代表大基地、高綠覆將是精銳持續的發展目標。

AAM美術能量大放送，再度戶外開展，邀請曾策畫台南月津港燈節、新竹漁光島藝術節等大型戶外藝術展有豐富經驗的「都市藝術工作室」，在「精銳闊」的基地上共同籌畫，讓藝術、建築、土地，與本區域特有的東海大學城、中科科技人能緊密融合。

策展人杜昭賢為台南藝術造街的重要推手，攜手游文富、林建榮、任大賢、陳奕彰、黃建樺、張集豪等六位當代藝術工作者，共同籌畫「藝游位境」，以展覽地點遊園北路的「遊」字諧音，象徵想像力跟著身心一起悠遊，藏身都市中的一座奇幻森林等候著被發現、被一再探索。

「哇！」太浪漫了，在城市裡有如走入祕境，在這座奇幻森林之中，首先映入眼簾的是線性雕塑家任大賢以一對長頸鹿為主題，創作名為《當我們同一起》作品，用剛硬的不鏽鋼條流暢地勾勒出親子之間純真與愛。

任大賢的動物雕塑作品電光牛也曾在台東《漂鳥197-縱谷大地藝術季》中展出，為台東最夯的打卡熱點之一，在台中展出的《當我們同一起》童趣長頸鹿勢成為拍照熱點。

東海大學景觀系教授張集豪以融合地景設計與植物媒材所創作的熱帶森林園區《森林中的窺探》，與黃建樺的數位影像作品《紅氣球的奇幻漫遊》，兩者交融營造的奇幻迷離氛圍，讓觀者的心境瞬間來到異次元時空，紅色氣球漂浮在巨型水母、海龜、熱帶魚之間，觀眾被吸引悠遊其中，與海底動物共舞進行一場冒險遊戲。

王碧竣說，展場中耀眼紅色扶桑花，是藝術家陳奕彰所創作的《紅花朵朵開》，藉由色彩鮮豔的紅色扶桑述說夏日烈陽下最美麗的愛情，作品以氣球材質製作為大型雕塑物件，搭配大型畫作，讓走進奇幻藝術廊道裡每個人都看得到這朵，在豔陽下毫無保留地展現魅力的花影。

藝術展場的另一亮點，藝術家林建榮創作的燈泡人也是《藝游位境》中的亮點之一，此次作品《默默》將燈泡點亮成希望，化為心靈的寄託。燈泡人身後的紅色氣球，好比穿梭在盧梭畫作中的小太陽，在這個充滿愉悅、歡樂的世界裡，為大家帶來美好的一天。

這座奇幻森林的接近出口處最壓軸的是以孟宗竹和羽毛所鋪陳的夢幻樂園，是藝術家游文富以本次展出地點-大肚山「理想國」藝術街區為意象，打造名為《白》的作品，以藝術手法表現出純粹潔淨的花園造境，走入竹林就像走進幻境、穿梭雲間。

在台南漁光島、月津港燈節都曾展出作品的游文富，這次最大的不同點，在於向上微頃的土坡創造出的高低落差，讓夢幻場景更顯壯闊迷離。

王碧竣強調，「AAM精銳藝術館」三個堅持，不做藝廊、不營利、不收門票，贏得社會大眾的認同，持續舉辦精銳藝術節提供民眾「一個藝術、文化與美的交流平台」，將美帶入日常生活中，並走向戶外，讓民眾與藝術零距離接觸，「藝游位境」為這片土地土地播下藝術種子，在城市各個角落綻放美學盛宴。

(中時 )