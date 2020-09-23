隔夜美股因科技股擺尾反彈收高，台股今開盤不久也在聯電(2303)、聯發科(2454)挑大梁下叩關12700點，惟蘋果鏈三天王台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)同步熄火澆熄多頭熱情，金融股因美國銀行業捲入洗錢風暴遭空方襲擊，傳產股亦普遍走弱，在電金傳同步軟腳下拖類指數震盪翻黑，回測12600及季線大關，一度探低12548.07點，終場加權指數下跌61.63點為12583.88點，失守12600點大關，呈現日K連3黑走勢，成交值為1730.7億元。今日外資(不含外資自營商)賣超116.6785億元，投信賣超18.9744億元，自營商賣超52.7755億元，三大法人賣超188.42億元。

權值股表現方面，蘋概股三天王台積電(2330)續疲呈日K連6黑，大立光(3008)、鴻海(2317)震盪整理，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)抗跌有撐，聯電(2303)在傳出8吋晶圓漲價下放量彈漲3.5%，聯發科(2454)獲日系外資送暖看好營運動能將重啟下扮多方主帥，點火IC設計族群晶心科(6533)一度漲停，世芯-KY(3661)、力旺(3529)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、創意(3443)等群起攻之。太陽能族群喜獲資金追捧，國碩(2406)、元晶(6443)、達能(3686)、聯合再生(3576)全數收在漲停。個股表現方面，IPO人氣王網通新兵康全電訊(8089)上櫃首日大漲4成，蜜月行情強強滾；聯嘉(6288)積極建置密西根州車用LED元件及模組新廠，股價亮燈漲停衝天價36.65元，成交量逾1.3萬張。

金融股近來遭外資調節力道猛，今受累美國銀行業捲入洗錢風暴遭空方突襲，成為壓抑大盤元凶之一，多檔個股破底，華南金(2880)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、新光金(2888)、國票金(2889)、第一金(2892)等跌幅均逾1%。八大類股跌多漲少，傳產股中航運、水泥、塑化、營建等相對弱勢，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1302)、台化(1326)、台塑化(6505)及龍頭股台泥(1101)、亞泥(1102)、長榮(2603)、陽明(2609)等全數低飛。杏輝(1734)啟動全系列藥品檢測，預防性回收14個品項，衝擊股價重挫5%，生醫股中化(1701)、生達(1720)、南光(1752)、杏國(4192)等同步走弱。鋁合金廠廷鑫(2358)高掛漲停，帶動其他股龍邦(2514)、豐泰(9910)、台數科(6464)逆勢走揚，而今明年營運看俏的巨大(9921)收高1.8%，連3黑止步。

擔憂歐洲疫情惡化及美國財政刺激推延，外資近日持續在台股撤資，連五日賣超金額達383.67億元。5日RSI為26.72，10日RSI為40.16，9日K值為34.85，9日D值為53.11，20日乖離率為-1.12。美股隔夜在亞馬遜及科技股領漲下反彈收紅，惟台股盤初攻高後繼無力，雖一度叩關12,700點，但隨後遭空軍襲擊急挫翻黑，痛失12600點、險守季線大關。分析師表示，美股震盪，台股遭逢外資、自營商短線較大賣壓，個股續航力差，電子股群龍無首，傳產股呈現漲多拉回。從技術面來看，萬三大關收盤未站穩前，先以區間震盪看待，若12,500點跌破將轉弱，賣壓恐加劇。

台股上周挑戰萬三點失利後士氣低落，關關不保今更回探季線，短線來看，技術面有轉趨弱勢之虞。美國總統大選與疫情升溫迫在眉睫，市場保守情緒亦日益高漲，目前市場持續關注美國Fed主席Powell與財長Mnuchin的國會聽證內容，同時也留意美國國會新一輪經濟刺激方案進度、英國無協議脫歐風險上升、大陸與周邊國家衝突升溫等問題，台股仍面臨季線保衛戰風險，加上量能疲乏，盤面呈現各類股輪流作頭、利多消息不漲的態勢，應提防出現補跌空間。操作上，宜擇具基本面題材的標的，暫避漲多與評價偏高個股。短中期暫看走平20日線上下200多點間震盪走勢，大約是12,500點至萬三關卡間，由於成交量萎縮，盤面沒有主流強勢股，建議區間來回操作，反彈無量減碼因應，逢回再選股偏多操作，留意半導體、遠端相關設備、伺服器相關、5G和ABF等，和低基期及低價轉機電子股及傳產股輪作，短期避開新台幣升值匯損及毛利率壓力大的個股。

(時報資訊)