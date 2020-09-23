美國軟體服務公司Palantir在監管文件上指出，今年營收可望成長42%，達到10.6億美元。有「大數據獨角獸」之稱的Palantir即將在下周掛牌上市。

Palantir並表示，今年調整後營業利益估將達到1.21億美元，營業利益率為11.5%。

該公司將採取直接掛牌的非傳統方式上市，而非股票首次公開發行（IPO）。其現有股東可向新投資人出售最多達兩成持股。

Palantir更新後的資訊顯示，其營收較2019年加速成長。該公司去年營收成長25%，為7.426億美元，並看好今年營收成長42%、2021年將進一步成長至少30%。

在對Palantir的商業模式進行分析後，未來投資人將關注這家公司是否能藉由擴大易於使用的軟體業務，並減少對大量部署業務的依賴，來大幅擴展客戶群，使客戶數量超過現有的125家。

不包括期權與其他未歸屬股票，Palantir公布完全稀釋股數達19.2億股。以最近在未上市市場的平均股價9.17美元估算，該公司市值約為176億美元。

(時報資訊)