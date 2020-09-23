中秋及雙十連假即將到來，交通部觀光局因應國旅需求大爆發，已針對各觀光遊樂區進行5大先期規畫及疏導作業，並提供各縣市訂房率資訊、規畫45條「台灣好行」及73條「台灣觀巴」搭乘優惠，盼提升觀光遊樂區旅遊品質。

今年端午連假因適逢國內防疫措施鬆綁，報復性旅遊帶動國旅人潮爆發，造成國道5號湧現大量車潮及東部景點旅遊人潮。觀光局對此呼籲民眾出遊前先做好規畫，妥適選擇景點及地區訂妥合法住宿或參團旅遊。

觀光局及各風管處將觀光遊樂區分為國家風景區、主題樂園2大範疇，針對易發生壅塞路段及停車位不足等問題，協調道路主管機關及警察單位進行先期規畫及疏導作業，包括加強防疫措施、整頓環境設施、強化疏導措施、改善停車狀況、宣導公共運輸5大項目。

為便於民眾查詢訂房資訊，觀光局表示，已在此次連假前2個月就各縣市進行旅宿業訂房率調查，各縣市的訂房率資訊，均將揭露於交通部觀光局官網連假交通疏導專區，提供民眾事先規畫旅遊行程參考、以利輕鬆暢遊。

觀光局鼓勵遊客連假多利用大眾運輸工具出遊，對此規畫45條「台灣好行」利用電子票證享半價優惠，以及73條「台灣觀巴」安心旅遊2人同行1人免費優惠措施，並自30日起舉辦「台灣好行環島輕鬆趣」活動，有機會抽中iPhone、GoPro等多項大禮。

同時，為串接花東縱谷和東部海線觀光路線，觀光局新闢「台灣好行」玉長－豐濱線，訂於中秋及雙十連假期間試營運，每日1班次提供遊客免費搭乘。車上將配有專業導覽人員，提供遊客解說服務，歡迎民眾可多加利用。

(時報資訊)