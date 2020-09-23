小米台灣今(23)日舉辦「小米台灣智慧家庭新品直播發佈會」，宣布推出多款AIoT智慧家庭新品，一口氣推出7款新產品，包含「小米小愛音箱Art」、「小米小愛音箱Play」、「米家吸頂燈450」、「Yeelight遙控器」、「小米多功能網關2」、「米家感應夜燈2藍牙版」，以及「小米光照度感應器」，小米全面加速智慧家庭普及化，讓AIoT走進台灣市場每個家庭中，多項新品也預計9月28日開賣。

小米AI音箱自2018年12月推出後即受到眾多用戶的歡迎，作為家中的「萬能智慧管家」，小米AI音箱不只提供音樂服務，同時具備多樣生活技能，包括算數、提供天氣資訊，以及操控超過十多種小米在台灣市場推出的智慧家庭裝置，包含米家掃拖機器人、小米空氣淨化器3、米家直流變頻電風扇1X等，以完整的功能與超高性價比席捲全台；今年為了帶給用戶更升級的體驗，小米台灣一次推出兩款小米AI音箱，即小米小愛音箱Art及小米小愛音箱Play，提供用戶更多選擇。

小米小愛音箱Art售價1495元、小米小愛音箱Play售價595元，於9月28日起在小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物正式開賣；凡於12月31日前購買小米小愛音箱Art即可享有三個月KKBOX免費體驗。

另外，米家吸頂燈、「Yeelight 遙控器、米家感應夜燈2藍牙版、小米多功能網關2等也均會在28日特定通路開賣，搶攻AIoT智慧家庭商機。

(時報資訊)