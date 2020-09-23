桃園捷運公司董事長劉坤億日前流出疑似他音檔，暗指標案傾向華電。市議員劉勝全23日在議會總質詢，又加碼放出音檔，懷疑劉坤億「報明牌」，要「思科壓對人壓對地方」。劉則回應，絕無不法，歡迎直接向檢、調告發。

桃園市長鄭文燦說，尊重議員質詢，不過桃園捷運是有制度的公司，採購案都有評審程序，他也認為音檔經過剪接。劉坤億則說，為了維護他的清白跟名譽，願意接受司法調查。他說，聲音經過剪輯、變造，他也無法確定是不是他的聲音。但是他是董事長，不會涉及採購案，也不會跟其他人談案子。停職與否，則是尊重市長。

桃園市政風處則表示，目前已經準備開始調查。不過依法，決標前、投標當中，都不能跟廠商接觸。

疑似劉坤億聲音的錄音檔日前流出，提及「骨幹光纖傾向中華電信」、「華電背後就是中華電信」等，他質疑，該段談話的內容，疑似桃園捷運骨幹網路光纖電纜增設改善案，有圖利特定廠商嫌疑。

除了早已流傳的2段錄音，劉勝全更加碼放音檔，「那我也要報明牌，因為我們主要是要跟中華電信合作，思科要壓對人壓對地方。」劉勝全狠酸「這美妙的聲音聽起來像是劉坤億。」

為了爆料，劉勝全在議會宣布放棄言論免責權、發表不自殺聲明，強調自己不碰槍枝藥物，中秋節也不烤肉，避免「被自殺」。除了懷疑劉坤億涉及違反圖利、採購法外，也要求劉坤億停職接受政風調查。

(中時 )