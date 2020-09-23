馬英九前總統日前指，「蔡政府處理很多兩岸關係的政策，不管是美豬，還是美國官員訪台，骨子裡都是為了幫助美國總統川普競選連任」；民進黨發言人周江杰今表示遺憾，這樣跟世界民主浪潮逆勢而行的行徑，難怪2012年《經濟學人》和2015年《時代雜誌》等國際期刊會給他負面的「國際認證」。

周江杰今說，曾為中華民國三軍統帥的馬英九前總統，繼先前說出「首戰即終戰」、「美軍不會來」等唱衰台灣、貶低國軍戰力的言語，再度與中共沆瀣一氣，說出恫嚇台灣人民的發言。

周江杰指出，這段時日以來，中共不斷利用大規模軍演，頻繁以解放軍軍機穿越「海峽中線」，進行擾台的挑釁行為，這不但是嚴重的破壞台海現狀，更造成區域安全穩定的危害，台灣作為民主國家，台海領空與領海絕對是不容妥協的主權範圍，捍衛國家與人民安全，始終秉持「不求戰，不畏戰」的立場，但千萬不要低估台灣人民捍衛國家的決心。

馬英九指台海戰事，美助機會不大 民進黨：難怪國際期刊給他負評。本報資料照

周江杰表示，對於馬英九這樣不斷釋出貶低國軍戰力和挑撥台美關係的訊息，不只是民進黨不會認同，更不會被台灣人民所接受。我們也要反問國民黨，馬英九前總統的說法難道就是國民黨當前的立場嗎？

他強調，也要請馬英九總統不要忘記，曾經是台灣人民選出的總統，卸任總統的退休禮遇，也是台灣人民尊重你曾經為國家奉獻的禮遇。「馬前總統若一再做出傷害台灣人民情感、背棄台灣民意的言行，只會讓人反感而且也愧對台灣人民曾經交付與你的責任」。

(中時 )