警方在手錶內發現針孔攝影機。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

西門町某日曬房傳出員工偷拍女客。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

台北市萬華區西門町某健身房的日曬房，遭爆料劉姓男員工用「偷拍手錶」拍下女性顧客全裸更衣、塗抹防曬乳的畫面，事情延燒至今，不少受害者紛紛浮出水面指認。一位受害女大生看到新聞畫面才憶起過去店員曾調侃地對同行友人說，「妳朋友身材真好」，驚覺自己可能也遭偷拍。

據《ETtoday新聞雲》報導，一位20歲的女大生小如（化名）曾在暑假期間在網路上搜尋到這間日曬房，並跟一位女同學一起花了近萬元購買100張使用券，並在事後去消費5至6次。

她回憶起當時，同行友人曾轉述某次前往日曬房時，突然有位店員向前搭話，更調侃似的說「妳朋友（此指小如）身材練得很好」。小如當時聽了朋友的一席話也不覺有何不對勁，直到看見新聞報導日曬房偷拍事件，她才驚覺自己全裸樣貌恐遭偷拍。

小如氣憤地控訴，日曬房的空間設計為私人使用，每次使用時即將門上鎖，並在裡頭脫下所有衣物，全裸後擦上助曬油、防曬油才能使用日曬器材，機器一次運轉約10多分鐘，當時也曾留意到衣櫃上掛有黑色手錶，但卻未多想。

而警方已於20日接獲報案，經比對監視器逮回有力嫌疑人劉姓員工。劉男於警訊時自知逃不過，便坦承犯行，但聲稱動機是「測驗性能、好玩」。警訊後被依妨害秘密罪送辦，另循線追查是否有其他被害人。

(中時新聞網)