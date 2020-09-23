苗栗縣政府文化觀光局23日舉辦「苗栗文獻59期」新書發表，傳承苗栗縣賽夏族地方文史。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局23日發表「苗栗文獻59期」新書，以賽夏文化研究為主題，紀錄南庄事件、賽夏族播種祭、新興信仰龍神祭、祭典姓氏分工、織布技藝復振、賽夏語中的借詞及賽夏族故事19則，保存與傳承重要的賽夏文化資產。

「苗栗文獻59期」新書發表會23日在文化觀光局第一展覽室登場，由夏春桃老師表演賽夏歌謠揭開序幕，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人推介新書，並且感謝參與文獻撰述的族人與文史工作者，記錄下珍貴的賽夏故事與文化。

文觀局說明，距離2005年苗栗文獻第34期賽夏族文化專刊已15年，59期以賽夏文化研究為主題，邀請來自賽夏族的9位作者及記錄者、翻譯者，撰述6篇文章、耆老說故事的原文記錄；其中，19則賽夏族故事為風薇萍、菈露打赫斯改擺刨共同採集，再根據故事採集的現場錄音逐字記音，翻譯成中文，當時訪問5位耆老，故事包含傳統信仰、生命禮俗、傳說故事、生活點滴回憶等，為這一代最優秀的賽夏語保存者所講述的故事。

苗栗文獻59期主編潘秋榮表示，賽夏族以地理位置區分為南北兩地域群，北群主要分布在新竹縣五峰鄉，長期與泰雅族部落混居；南群則分布在苗栗縣南庄鄉及獅潭鄉，因環繞在客家聚落間，與客家人接觸較為頻繁。

潘秋榮指出，在與外族接觸往來密切環境下，以儀式活動凝聚賽夏族社群的方最為重要，除政府制訂政策推動以及族人的覺醒與投入外，更透過多方的調查研究，利用文字與圖照為媒介，藉「苗栗文獻」出版，讓大家更能了解賽夏文化研究的現況與成果，振興賽夏傳統文化。

文觀局長林彥甫說明，苗栗文獻59期講述故事的3位男性耆老於數年間分別離世，這是賽夏文化的損失，未來也不容易再出現同樣熟諳傳統文化跟語言的保存者，因此期望藉由文獻刊物的出版，讓民眾更了解苗栗縣賽夏族地方文史，同時展現原住民族先民智慧。

(中時 )