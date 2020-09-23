現代人工作忙碌，中餐、晚餐常常到買現成的便當果腹，菜色越澎湃、肉越大塊的便當，價格也相對貴上不少，但一名網友在PTT貼出一張大雞腿便當照，讓大家猜猜多少錢，結果價格公布驚呆所有人，大喊「這在我家附近，一定每週吃爆！」

原PO說，這家明明是個燒臘店，一堆人排隊卻都點雞腿，讓原PO也跟風點點看，「結果意外地不錯吃，難怪生意這麼好！」照片貼出後，大家紛紛猜他價格多少，「150？」、「這樣台北大安區大概105」、「這在台中是80起跳啦 通常要9開頭」。

其中有位網友一猜就猜中，「虎尾古記？60元」，更自爆自己在這家吃了4年，「之前讀虎科沒錢只能天天吃他家，他們湯免費還有大塊的碎雞肉QQ」印象超深刻。而大家看到大雞腿便當只要60塊錢的後，紛紛留言「60也太誇張」、「60塊的雞腿便當？真的沒看過...」、「這價格真的太猛」、「這種雞腿飯六都，應該最少都要90起跳」、「這個60？我在附近每週吃爆」。

對於如此便宜的雞腿便當，有網友解釋，便當成本有一半都在主餐的肉，其他配菜在菜市場大量買都很便宜，「商家一般都是對半賺，60元大概賺30元，但現在很多商家都把租金灌給消費者，所以便當變貴」。

(中時新聞網)